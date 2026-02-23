UE exige claridad tras arancel global 15% impuesto por EE.UU.

FRÁNCFORT (AP) — Funcionarios europeos presionaron el lunes para que se aclare cómo afectará al acuerdo que concretaron el año pasado con Estados Unidos el anuncio del presidente estadounidense de un arancel global del 15%, y los legisladores de la Unión Europea pusieron en pausa la ratificación del pacto hasta obtener claridad.

Unión Europea pausa ratificación por arancel global de EE.UU.

La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo pospuso una votación sobre la ratificación después de que el mandatario Donald Trump afirmara que impondría el nuevo arancel, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara el uso de una ley de poderes de emergencia para fijar nuevos impuestos a las importaciones. Trump recurrió entonces a otra sección de la legislación comercial para justificar la imposición de la tasa global del 15%, que entra en vigor el martes.

La posición de la UE se expresa en cinco palabras: "Un trato es un trato", manifestó el portavoz de la comisión, Olof Gill. "Así que ahora simplemente le estamos diciendo a Estados Unidos que depende de ustedes mostrarnos con claridad qué camino tomarán para cumplir el acuerdo".

Impacto en acuerdos comerciales y reacciones oficiales

El acuerdo entre Estados Unidos y la UE contemplaba un tope del 15% a los aranceles sobre la mayoría de las importaciones de bienes europeos, mientras que los aranceles sobre los bienes industriales de Estados Unidos se reducirían a cero. Aunque el acuerdo representó un aumento arancelario respecto del promedio anterior de 4,8%, también dio certidumbre a las empresas para que pudieran planificar, un factor al que se atribuye haber ayudado a Europa a evitar una recesión el año pasado.

Dado que la nueva tasa del 15% anunciada el sábado se aplicaría por encima de los aranceles previos, rompería el techo arancelario acordado, señaló Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo. Los legisladores aplazaron una votación en comisiones sobre el acuerdo que estaba programada para el martes.

También surgieron dudas en torno a otros acuerdos comerciales alcanzados con países de manera individual, incluidos Brasil, India y Reino Unido. Por ejemplo, el Reino Unido acordó un arancel máximo del 10% con Estados Unidos, mientras que India cerró en 18% y Vietnam aceptó 20%. Aunque la decisión de la Corte Suprema no afectó directamente los acuerdos bilaterales, estos se negociaron usando como palanca amenazas de imponer los aranceles ahora invalidados. Sin embargo, reabrir esos acuerdos podría resultar contraproducente porque Trump ha dejado claro que buscará aranceles al amparo de otras leyes distintas de la que la Corte Suprema dijo que no podía aplicar.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, dijo el domingo en el programa "Face the Nation" de la cadena estadounidense CBS que el gobierno había dejado claro a sus socios que Trump estaba decidido a imponer aranceles, independientemente de si la Corte Suprema fallaba en su contra o no, y que "ganáramos o perdiéramos, iba a haber aranceles".

Afirmó que los acuerdos bilaterales "son buenos acuerdos, esperamos mantenerlos, esperamos que nuestros socios los mantengan".

El paso de aranceles específicos por país a un arancel global uniforme del 15% "tendrá implicaciones considerables en otros lugares", indicó Atakan Bakiskan, economista para Estados Unidos en el banco Berenberg. El nuevo arancel supone una tasa reducida para algunos países, por ejemplo Brasil, que tendría una reducción de casi 15 puntos porcentuales, y China, que vería una reducción de casi 10 puntos porcentuales.

Según la ley en la que se apoyó Trump, estos aranceles más recientes estarán vigentes sólo 150 días, a menos que el Congreso vote para extenderlos. Trump podría usar ese tiempo para buscar otras disposiciones legales que respalden sus acciones.

Aunque la incertidumbre golpea a las empresas europeas, también presiona a la economía de Estados Unidos, donde consumidores y compañías pagan los aranceles sobre los bienes comprados en el extranjero.

"La incertidumbre en torno a la política comercial parece haber llegado para quedarse, lo que mantiene una presión continua sobre la economía de Estados Unidos", expresó Bakiskan. ___

