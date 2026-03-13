Un avión cisterna de EU se estrella en oeste de Irak

Washington.- Un avión militar estadounidense de reabastecimiento en vuelo que participó en la operación contra Irán se estrelló en Irak, ante lo cual se iniciaron las labores de rescate, informó el Comando Central de Estados Unidos el jueves.

No estaba claro de momento si había víctimas. Un funcionario estadounidense, que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder tratar la situación en desarrollo, señaló que la aeronave KC-135 que se estrelló tenía al menos cinco tripulantes a bordo.

El choque no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo, indicaron las fuerzas armadas en un comunicado, el cual describió el avión como "una pérdida".

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, informó que hubo dos aeronaves involucradas, y que una aterrizó sin problemas y la otra se estrelló en el oeste de Irak.

Un segundo funcionario estadounidense, que de igual manera habló con condición de guardar el anonimato, señaló que la otra aeronave involucrada también era un avión cisterna KC-135.

"Se pondrá a disposición más información a medida que la situación evolucione", expresó el Comando Central. "Solicitamos conservar la paciencia para poder recopilar detalles adicionales y proporcionar claridad a las familias de los militares".

El avión cisterna es la cuarta aeronave de la que se reconoce públicamente que ha chocado como parte de las operaciones de Estados Unidos contra Irán. La semana pasada, fuego amigo kuwaití derribó por error a tres cazas estadounidenses.

Los seis tripulantes se eyectaron de forma segura de los F-15E Strike Eagles, y se encontraron en condición estable tras ser rescatados, informaron autoridades.

Hasta ahora, siete soldados de Estados Unidos han muerto en combate durante la guerra contra Irán, mientras que unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, incluidos ocho de gravedad, informó el Pentágono esta semana.