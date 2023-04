Un documental muestra la furia del huracán Ian para ayudar a salvar vidas

MIAMI (EFE).- "Un filme que puede salvar vidas", así es como define Jonathan Petramala el documental "Price of Paradise: Surviving Hurricane Ian", del que es coautor y que será estrenado este viernes en el festival de cine Sunscreen en St. Petersburg (Florida).



El documental muestra el desastre causado por el huracán Ian en Fort Myers y sus alrededores con imágenes tomadas durante y después y testimonios de damnificados del "monstruo".

"Price of Paradise: Surviving Hurricane Ian" presenta "una de las partes más peligrosas de los huracanes, que no es el viento, es el agua. El agua mata más personas", subrayó Petramala en una entrevista publicada este miércoles por el canal televisivo WTSP.

Petramala y los coautores del documental, Brandon Clement y Andy Coates, dijeron en un comunicado con motivo del próximo estreno de su filme que esperan que "los espectadores salgan de 'El precio del paraíso' con una comprensión más profunda del impacto humano de estas tormentas y cuán cerca pueden estar la vida y la muerte con cada decisión que tomamos".

El equipo de la compañía ClimateProductions, que estuvo en Cuba grabando el paso de Ian por el oeste de la isla, se dio cuenta de que Ian iba a ser mucho más dañino cuando llegara a Florida y se trasladaron a la zona de Ft. Myers Beach.

Ian tocó tierra allí el 28 de septiembre con vientos máximos sostenidos de 250 km/h (155 mph) y una marejada ciclónica, que causó una devastación sin precedentes en esa zona de la costa floridana de Golfo de México y fue captada por una cámara que colocaron "cazadores de tormentas" amigos de Petramala y sus colegas.

Esas imágenes de un mar embravecido metido en la tierra y arrasando con todo a su paso forman parte de "Price of Paradise: Surviving Hurricane Ian" (El precio del paraíso: sobrevivir al huracán Ian).

"Algo así nunca se había visto antes. La gente escucha que hay una advertencia de marejada ciclónica, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es verla", dijo Petramala en una entrevista con el canal WPST de la ciudad de Tampa (Florida).

El cineasta espera que gracias al documental sus vecinos de la bahía de Tampa, también en la costa oeste floridana, pero más al norte de Ft. Myers, aprendan la importancia de conocer las zonas de inundación y evacuar sus casas cuando sea necesario.

Los testimonios de algunos sobrevivientes de Ian, que causó la muerte de 156 personas y daños evaluados en más de 112.000 millones de dólares solo en EE.UU., son claros respecto a eso.

"Aquí en la Bahía de Tampa estamos en el lugar más peligroso del mundo en lo que respecta a la marejada ciclónica. Si esta misma tormenta hubiera golpeado aquí, fácilmente sería el huracán más catastrófico que haya azotado a los Estados Unidos", dijo Petramala al canal televisivo.

Al hablar de la importancia de abandonar la zona por donde se espera que pase un huracán, subrayó: "He cubierto desastres en todo el país. Ningún ser humano con el que haya hablado después de un huracán o después de un desastre me ha dicho: 'Me alegro de haberme quedado'".

A comienzos de abril los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), con sede en Miami, determinaron que el devastador huracán Ian llegó alcanzar brevemente la categoría 5, con vientos de hasta 257 km/h, cerca de la costa oeste de Florida, antes de llegar a Ft. Myers Beach con vientos de categoría 4.

Ian se convirtió así en el trigésimo octavo huracán desde 1924 que alcanza esta intensidad máxima de vientos, aunque fuese brevemente, unas 7 horas antes de su impacto en territorio estadounidense.