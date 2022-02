Un vistazo a la creciente crisis entre Rusia y Ucrania

VARSOVIA (AP) — Las gestiones globales para impedir una invasión rusa a Ucrania recibieron un duro golpe el lunes, cuando el presidente ruso Vladimir Putin firmó decretos en los que reconoce la independencia de dos regiones separatistas del este de Ucrania y le ordenó a sus fuerzas armadas "mantener la paz" en esas zonas.

Pero las medidas de Putin, tomadas mientras continúan los enfrentamientos en dichas regiones, podrían ser un precursor al envío de tropas y armas del Kremlin para brindar apoyo a los separatistas respaldados por Rusia. Sin duda el hacerlo recrudecería las tensiones entre Moscú y Occidente.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostuvo una inusual reunión nocturna de emergencia a solicitud de Ucrania, Estados Unidos y otros países. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy intentó proyectar calma, diciéndole a su país: "No le tenemos miedo a nadie ni a nada. No le debemos nada a nadie. Y no le daremos nada a nadie".

La Casa Blanca indicó horas antes el lunes que el presidente Joe Biden había acordado "en principio" reunirse con Putin, pero únicamente si el Kremlin se abstiene de lanzar una ofensiva contra Ucrania. Sin embargo, incluso antes de cualquier invasión tanto Biden como la Unión Europea anunciaron una nueva ronda de sanciones en respuesta a los decretos de Putin.

La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que les prohíbe a los estadounidenses invertir y hacer negocios en las regiones separatistas.

Una reunión entre Biden y Putin ofrecería nuevas esperanzas de evitar una invasión rusa que, según funcionarios estadounidenses, luce inminente una vez que Rusia ha desplegado 150.000 efectivos a la espera de una orden de ataque. Se desconoce si las tropas ingresarán a Ucrania, y cuándo, si es que lo hacen.

A continuación, un vistazo a los hechos más recientes en la crisis de seguridad en Europa del este:

PUTIN DECRETA LA INDEPENDENCIA DE REGIONES SEPARATISTAS

En un largo discurso lleno de críticas durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin acusó que Ucrania había heredado territorios que históricamente habían pertenecido a Rusia, y que tras el colapso soviético fue usada por Occidente para contener a Moscú.

El decreto de Putin le permite a Rusia firmar tratados con las regiones separatistas y enviar abiertamente tropas y armamento a esos lugares. Dice que el Kremlin ofrecerá asistencia mutua cuando los líderes rebeldes la soliciten para "mantener la paz".

Funcionarios occidentales temen que Rusia invada Ucrania en cualquier momento, valiéndose de las escaramuzas en el este de ese país como pretexto para iniciar un ataque.

De hecho, la decisión echa por tierra los acuerdos de paz de Minsk firmados en 2015, los cuales pusieron fin a los combates a gran escala. De todas formas, la violencia nunca se detuvo del todo, y en las últimas semanas se ha intensificado.

La reunión del Consejo de Seguridad ruso se llevó a cabo después de que la televisión transmitiera comunicados de los líderes separatistas, los cuales exhortaron a Putin a reconocerlos como estados independientes y a firmar tratados de amistad que contemplaran asistencia militar para protegerlos de lo que describieron como una ofensiva militar ucraniana en curso. La cámara baja del Congreso ruso hizo un llamado similar la semana pasada.

Las autoridades ucranianas rechazan haber lanzado una ofensiva y acusan a Rusia de provocación en un momento en que los combates se han intensificado a lo largo de la línea de contacto.

¿SE REUNIRÁN BIDEN Y PUTIN?

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia han acordado tentativamente reunirse en un intento diplomático de último momento para evitar otra invasión rusa a Ucrania. Moscú se anexó Crimea en 2014.

Sin embargo, ambos mandatarios parecen cautos con respecto a una posible reunión.

La Casa Blanca dice que ésta sólo se concretará si Rusia se abstiene de invadir Ucrania.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes: "Es prematuro hablar de planes específicos para una cumbre".

El mandatario francés Emmanuel Macron intentó coordinar la posible reunión entre Biden y Putin a través de una serie de llamadas que se alargaron hasta ya avanzada la noche del domingo. La oficina de Macron dijo que las oficinas de ambos presidentes habían "aceptado en principio una cumbre así", seguida de una reunión más amplia con otros gobernantes.

La Casa Blanca dijo que Biden habló el lunes con Macron y el canciller alemán Olaf Scholz durante una llamada de 30 minutos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller ruso Serguéi Lavrov se disponían a reunirse el jueves y allí establecer las bases para una cumbre entre los dos mandatarios, según la oficina de Macron.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN EL FRENTE ORIENTAL DE UCRANIA?

Intensos disparos de artillería se han recrudecido en los últimos días a lo largo de la línea de contacto entre las fuerzas ucranianas y los rebeldes respaldados por Rusia en la región industrial de Donbás, en el este de Ucrania.

El conflicto comenzó después de que Rusia se anexó Crimea y ha cobrado al menos 14.000 vidas.

Pavlo Kovalchyuk, portavoz de las fuerzas armadas de Ucrania, dijo que posiciones ucranianas fueron blanco de 80 ataques de artillería el domingo y ocho más el lunes por la mañana, y destacó que los separatistas estaban "disparando cínicamente desde zonas residenciales usando a civiles como escudos". Señaló que las fuerzas ucranianas no estaban respondiendo a la agresión.

En la localidad de Novognativka, en la parte bajo control gubernamental, Ekaterina Evseeva, de 60 años, dijo que los disparos de artillería eran peores que en el momento más álgido del combate.

"Está peor que en 2014", dijo con la voz entrecortada. "Estamos al borde de un colapso nervioso. Y no hay a donde correr".

TROPAS RUSAS PERMANECEN EN BIELORRUSIA, LO QUE INCREMENTA LOS TEMORES

Se suponía que las tropas rusas que han estado realizando ejercicios militares en Bielorrusia —ubicada en la frontera norte de Ucrania— regresarían a su país el domingo, una vez que concluyeran las maniobras militares. Pero ahora Moscú y Minsk dicen que los soldados rusos permanecerán indefinidamente.

El despliegue continuo de tropas rusas en Bielorrusia desató temores de que Rusia pudiese enviar a esos soldados hacia la capital ucraniana, Kiev, una ciudad de 3 millones de habitantes que se encuentra a tres horas por carretera de la frontera bielorrusa.

UCRANIA PROYECTA CALMA

A pesar de las afirmaciones de Biden de que Putin ya tomó la decisión de invadir Ucrania, las autoridades ucranianas buscan proyectar calma, declarando que no ven que una invasión sea inminente.

El ministro de Defensa Oleksii Reznikov dijo el lunes que Rusia ha acumulado 147.000 soldados en torno a Ucrania, incluyendo 9.000 en Bielorrusia, y alegó que la cifra es insuficiente para una ofensiva sobre la capital ucraniana.

"Hablar de un ataque a Kiev desde el lado bielorruso suena ridículo", dijo, y acusó que Rusia está utilizando a sus tropas en ese país para inspirar temor.

Durante el fin de semana en la frontera con Polonia, muchos ucranianos regresaban a su país tras ir de compras o trabajar en la nación vecina, integrante de la UE. Algunos señalaron que no tienen miedo y se comprometieron a tomar las armas contra Rusia en caso de una invasión.

LA UNIÓN EUROPEA OFRECE ASESORAR A UCRANIA

A pesar del rechazo a la posición rusa y las promesas de represalias por parte de Occidente, una intervención militar directa ha sido descartada hasta el momento.

Sin embargo, el ministro del Exterior de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo el lunes que la Unión Europea ha acordado crear una misión de asesoría sobre educación militar en su país.

Tras reunirse con los ministros del Exterior del bloque en Bruselas, Kuleba dijo a los reporteros que se llegó a un acuerdo en principio para lanzar la misión de asesoría en entrenamiento militar.

"No son fuerzas de combate", comentó. "Este es un nuevo elemento en la cooperación entre Ucrania y la Unión Europea".

La medida podría incluir el envío de oficiales europeos a escuelas militares de Ucrania para ayudar a entrenar a sus fuerzas armadas. Probablemente llevará varios meses implementarla.

Rusia ha buscado obtener promesas de la OTAN de que nunca le ofrecerá un lugar en la alianza a Ucrania ni a ninguna otra exrepública soviética, una exigencia que Occidente ha rechazado.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Mark A. Milley, habló el lunes con el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el teniente general Valery Zaluzhny.

Milley se refirió a Ucrania como un aliado clave para la OTAN, según un resumen del Pentágono de la conversación telefónica.

LAS ADVERTENCIAS BRITÁNICAS MÁS RECIENTES

El primer ministro británico Boris Johnson dijo que se alista a dialogar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y "ofrecerle el apoyo de Gran Bretaña".

Previamente, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, instó a Putin de abstenerse de una acción militar y enfocarse en una solución diplomática, no sólo por el bien de los ucranianos sino también para evitar muertes de rusos.

Rusia sabe de las consecuencias de sus actos del pasado, como la invasión a Afganistán y la invasión a Chechenia, explicó.

"Esos son tan sólo dos ejemplos en los que demasiados jóvenes regresaron a su país en ataúdes revestidos de zinc, y por lo tanto el gobierno hace un llamado al presidente Putin a que, por el bien de su propio pueblo, e incluso a pesar de que parece estar a punto de hacerlo, descarte la invasión a Ucrania", añadió.

Wallace dijo a la Cámara de los Comunes que Putin ha seguido acumulando tropas en la región. Rusia ha desplegado actualmente al 65% de su fuerza de combate terrestre cerca de las fronteras con Ucrania, aseguró.

La secretaria del Exterior británica, Liz Truss, dijo que Occidente se está preparando para "el peor escenario", y añadió: "Debemos hacer que el costo para Rusia sea intolerablemente alto".