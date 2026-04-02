Un vistazo a la Marina Real británica, blanco de burlas de Trump y Hegseth

LONDRES (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han sido demoledores con las capacidades navales de Reino Unido. Sus pullas pueden haber dolido en un país con una larga y orgullosa historia marítima, pero no carecen de fundamento.

Donald Trump y la disputa por bases militares británicas

Reino Unido ha sido objeto de la ira de Trump desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, cuando el primer ministro británico, Keir Starmer, se negó a conceder acceso a bases británicas a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Aunque esa decisión se revirtió en parte al permitir que Estados Unidos use las bases —incluida la de Diego García, en el océano Índico— para fines defensivos, Trump insiste en que lo decepcionaron.

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Ha arremetido repetidamente contra Starmer y ha calificado los dos nuevos portaaviones de la Marina Real como "juguetes".

"Ni siquiera tienen una marina", declaró Trump al Daily Telegraph de Reino Unido, en comentarios publicados el miércoles. "Son demasiado viejos y tenían portaaviones que no funcionaban".

Capacidades y estado actual de la Marina Real británica

El HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales son los buques más grandes y potentes jamás construidos para la Marina Real, aunque son más pequeños y menos capaces que los principales portaaviones de flota de la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, muchos consideran que tienen una gran capacidad, especialmente para la guerra en coalición, pese a algunos problemas técnicos que los han afectado en sus primeros años de servicio.

Hegseth, por su parte, dijo con sarcasmo que la "gran y temible Marina Real" debería involucrarse para hacer que el estrecho de Ormuz sea seguro para la navegación comercial.

Por numerosas razones, la Marina Real no es tan grande y temible como lo era cuando Britania dominaba los mares. Pero tampoco es tan endeble como sugieren Trump y Hegseth, y en gran medida es similar a la marina francesa, con la que a menudo se la compara.

"El lado negativo es que hay una pizca de verdad, porque la Marina Real es más pequeña de lo que ha sido en cientos de años", afirmó el profesor Kevin Rowlands, editor del Royal United Services Institute Journal (RUSI, por sus siglas en inglés). "El lado positivo es que la Marina Real diría que está entrando en su primer periodo de crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, ya que se prevé la construcción de más barcos de los que se han fabricado en décadas".

No hace mucho tiempo, Reino Unido podía reunir una fuerza operativa de 127 buques, incluidos dos portaaviones, para navegar al Atlántico sur tras la ocupación militar de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar, por parte de Argentina. Esa campaña de 1982, sobre la que el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan se mostró tibio, marcó el último gran momento del pedigrí naval británico.

Actualmente no podría lograrse nada de esa magnitud, ni siquiera remotamente. Desde la Segunda Guerra Mundial, la flota británica lista para el combate ha disminuido de forma sustancial, en gran parte por cambios militares y avances tecnológicos, y por el fin del imperio. Pero no todo se explica por eso.

La cantidad de embarcaciones en la flota de la Marina Real —incluidos portaaviones, destructores, fragatas y submarinos— cayó de 166 en 1975 a 66 en 2025, según un análisis de cifras del Ministerio de Defensa y de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes realizado por The Associated Press.

Aunque la Marina Real tiene dos portaaviones bajo su mando, hubo un periodo de siete años en la década de 2010 en el que no tuvo ninguno. Y el número de destructores se redujo a la mitad, hasta seis, mientras que la flota de fragatas se recortó de 60 a apenas 11.

La Marina Real recibió críticas por el tiempo que tardó en enviar a Oriente Medio el destructor HMS Dragon después de que estallara la guerra con Irán. Aunque los responsables navales trabajaron día y noche para dejarlo en condiciones para una misión distinta de aquella para la que se preparaba, para muchos simbolizó hasta qué punto se ha vaciado el ejército británico desde la caída del Muro de Berlín en 1989.

Durante gran parte de la Guerra Fría, Reino Unido destinaba entre el 4% y el 8% de su ingreso nacional anual a sus fuerzas armadas. Tras la Guerra Fría, esa proporción cayó de manera constante hasta un mínimo del 1,9% del PIB en 2018, lo que provocó la indignación de Trump.

Como otros países, Reino Unido —en gran medida bajo los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown— buscó aprovechar el llamado "dividendo de la paz" tras el colapso de la Unión Soviética para reasignar el dinero destinado a defensa hacia otras prioridades, como salud y educación.

Y las medidas de austeridad impuestas por el gobierno encabezado por los conservadores tras la crisis financiera mundial de 2008-2009 impidieron cualquier repunte del gasto en defensa pese a las claras señales de un resurgimiento de Rusia, especialmente después de su anexión de Crimea y de varias partes del este de Ucrania.

Reacción y planes de Reino Unido ante críticas y contexto internacional

Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, y con otra guerra en Oriente Medio en curso, resulta cada vez más claro, en ambos lados del espectro político, que los recortes han ido demasiado lejos.

Tras la invasión de Ucrania, los conservadores empezaron a revertir la tendencia del gasto militar. Desde que el Partido Laborista volvió al poder en 2024, Starmer busca aumentar el gasto británico en defensa, en parte a costa de recortar el históricamente alabado gasto del país en ayuda internacional.

Starmer ha prometido elevar el gasto en defensa de Reino Unido al 2,5% del producto interno bruto para 2027, y el objetivo actualizado ahora es que suba al 3,5% del PIB para 2035, como parte de un acuerdo de la OTAN impulsado por Trump. En términos simples, eso significará gastar decenas de miles de millones de libras más, y mucho más equipo para las fuerzas armadas.

La presión sobre el gobierno para acelerar ese calendario es fuerte. Sin embargo, debido a que las finanzas públicas se ven aún más amenazadas por las consecuencias económicas de la guerra con Irán, no está claro de dónde saldrá cualquier suma adicional.

Las pullas probablemente seguirán llegando, aunque las críticas sean injustas y estén lejos de la verdad, señaló Rowlands, del RUSI, quien fue capitán de la Marina Real.

"Tratamos con una administración que no maneja los matices", manifestó.