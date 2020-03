Una de cada 20 jóvenes de entre 15 y 19 años ha sido violada, según Unicef

Trece millones o una de cada veinte jóvenes de entre 15 y 19 años que vive en el mundo ha sido violada a lo largo de su vida, según datos de un informe publicado este martes por Unicef.



La agencia de la ONU para la Infancia denuncia que, pese a los avances en muchas áreas, las niñas y mujeres siguen enfrentándose a un mundo extremadamente violento y discriminatorio.



El estudio pasa revista a los últimos 25 años, desde que en 1995 se aprobó la llamada Declaración de Pekín, el primer gran compromiso global para lograr la igualdad de género, hasta hoy.



Unicef destaca avances en ciertos ámbitos, sobre todo en el acceso de las niñas a la educación, pero subraya que la violencia y la discriminación contra niñas y mujeres sigue siendo común y aceptada.



"El acceso a la educación no es suficiente, tenemos que cambiar los comportamientos y actitudes de la gente con las niñas. La verdadera igualdad solo llegará cuando todas las niñas estén a salvo de la violencia, tengan libertad para ejercer sus derechos y puedan disfrutar las mismas oportunidades en la vida", señaló en un comunicado la directora ejecutiva de la agencia, Henrietta Fore.



Entre otros datos sobre la realidad a la que se enfrenta la mujer, además del de las violaciones, el estudio de Unicef destaca que el 70 por ciento de las víctimas de tráfico de personas son mujeres y niñas y que prácticas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina siguen siendo habituales, a pesar de que han retrocedido.



Cada año, unos 12 millones de niñas son casadas y unos cuatro millones están en riesgo de ser mutiladas, según el informe.



Unicef señala además algunos ámbitos en los que las hay tendencias preocupantes para las niñas que no se daban hace 25 años, como los de la nutrición y la salud.



Así, destaca el aumento en el consumo de productos poco saludables, lo que ha contribuido a un fuerte aumento del sobrepeso y la obesidad.



Entre 1995 y 2016, la prevalencia del sobrepeso entre niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años pasó del 9 por ciento al 17 por ciento, lo que hace que hoy haya casi el doble de niñas con sobrepeso que hace 25 años.



También advierte el estudio sobre el aumento de los problemas de salud mental, que conecta en parte con un uso excesivo de tecnologías digitales.



El suicidio se ha convertido en la segunda causa más común de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años, solo superado por problemas en el parto o la maternidad.



En el lado positivo, Unicef destaca sobre todo el avance en educación, pues en las últimas dos décadas el número de niñas que no asiste a la escuela se ha reducido en 79 millones y hoy las niñas superan a los niños en la educación secundaria.