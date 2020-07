Una gran nevada sorprende a zona andina de Píllaro, en el centro de Ecuador

Un temporal de nieve y lluvia sorprendió este lunes en una zona andina de Ecuador, cerca al municipio de Píllaro, donde se ha reportado el corte de una carretera y afectaciones a viviendas.



El alcalde de Píllaro, Francisco Yanchatipán, indicó a Efe que el temporal se desató durante todo este día, especialmente en la zona de Poaló, una localidad que sirve de entrada al Parque Nacional Llanganates, en el centro de los Andes ecuatorianos.



Esa zona de reserva, situada entre las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, soportó una jornada de nieve que acumuló en ciertos sectores del Parque hasta 30 centímetros de espesor y que afectó a ciertos cultivos, caminos y algunas quebradas.



Yancahtipán explicó que una carretera que une a los barrios periféricos de Marcos Epinel y San Miguelito ha sido afectada por la fuerte lluvia que acompañó a la nevada.



El Alcaldía ha movilizado maquinaria para atender la situación, y, de momento, no se han reportado víctimas.



El alcalde dijo además que se coordina con las autoridades de la provincia de Tunguragua para atender a los sectores afectados por el temporal.



De su lado, Valeria Moya, técnica de la Secretaría Nacional de Riesgos y Emergencias, precisó que la acumulación de nieve afectó principalmente a la zona de Poaló, pero remarcó que no se han reportado efectos nocivos de gran magnitud.



"Ha habido una afectación mínima", según los reportes de los habitantes de la zonas de incidencia del fenómeno meteorológico, que suele presentarse habitualmente en esta época, aunque "no en la magnitud de este año", agregó Moya.



Según una portavoz del Ministerio de Ambiente, "la última nevada similar a esta en la zona (con permanente caída de granizo y con ese espesor de nieve) se dio en 1998".



En el sector suele caer nieve todos los años, generalmente en los meses de mayo y junio, sin embargo no con la intensidad registrada hoy (en horas de la madrugada hasta las 15.00), cubriendo los páramos de Píllaro y los de Anteojos dentro el Parque Nacional Llanganates.



Moya sostuvo que los temporales también han afectado a otras zonas de la provincia de Tungurahua y de varias regiones de la sierra andina del país.



El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha advertido de que el temporal continuará en la zona debido a la llegada de humedad proveniente de la Amazonía.



"El aporte de humedad ha sido constante hacia nuestro país, lluvias y tormentas eléctricas se presentan en varios sectores de la Amazonía y sierra" andina, precisó el organismo en un mensaje de Twitter.



Además, confirmó que "en zonas altas y puntuales de la sierra se presentan nevadas a consecuencia de las bajas temperaturas y condiciones de inestabilidad" atmosférica.



El Inamhi pronosticó que "continuarán las precipitaciones en la Amazonía, mientras que en la Sierra se prevé una mejoría en las condiciones a partir del jueves 16 de julio".



El fenómeno también ha sorprendido a la población ecuatoriana, especialmente de la zona andina, que esperaba para esta época otras condiciones, ya que julio suele ser época seca, con ausencia de lluvias y buen tiempo, y que suele coincidir con la finalización del año escolar en la región, que concluyó el pasado 30 de junio.