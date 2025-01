Una monja brasileña, la más longeva del mundo

Miami, Flo.- Se cree que una monja aficionada al fútbol de Brasil se ha convertido en la persona viva más longeva del mundo a casi 117 años, tras el reciente fallecimiento de una mujer de Japón.

La hermana Inah Canabarro era tan delgada de niña que muchos pensaban que no sobreviviría la infancia, dijo a The Associated Press su sobrino de 84 años, Cleber Canabarro.

LongeviQuest, una organización que rastrea a los supercentenarios en todo el mundo, emitió un comunicado el sábado declarando a la monja en silla de ruedas como la persona más anciana del mundo validada por registros de su vida temprana.

En un video realizado por la organización el pasado febrero, se puede ver a Canabarro sonriendo, contando chistes, compartiendo miniaturas que solía hacer de flores silvestres y recitando la oración del Ave María.

Canabarro nació el 8 de junio de 1908 en una familia numerosa en el sur de Brasil, según LongeviQuest. Pero el sobrino dijo que su nacimiento de ella fue registrado por error dos semanas tarde y que ella realmente nació el 27 de mayo.

Para su cumpleaños número 110, fue honrada por el papa Francisco. Es la segunda monja más anciana documentada, después de Lucile Randon, quien fue la persona más anciana del mundo hasta su muerte en 2023 a la edad de 118 años.