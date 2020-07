Una soldado desaparecida en EEUU fue golpeada con un martillo hasta la muerte

Vanessa Guillén, una soldado desaparecida en abril, fue golpeada hasta la muerte con un martillo en la armería donde trabajaba en la base militar Fort Hood, en Texas (EEUU), según señaló este jueves la abogada de la familia a la cadena CNN.



El cuerpo de la joven de 20 años fue extraído de la instalación militar por su asesino, dijo al medio la abogada Natalie Khawam, quien citó información provista a la familia la noche del miércoles por los investigadores del Ejercito encargados del caso.



Khawam señaló que Guillén planeaba interponer una queja por acoso contra el especialista Aaron David Robinson un día después de que fuera asesinada, y sospechan que el joven militar y desde 2017 miembro del cuartel Fort Hood la mató en un arrebato.



Robinson y una mujer, la exesposa de un soldado de la base que no ha sido identificada, fueron señalados como sospechosos en el caso.



Cuando el miércoles la Policía fue a interrogar a Robinson, quien un día antes se había escapado del cuartel ubicado en el Condado de Killeen, éste se quitó la vida de un disparo, según las autoridades.



En una rueda de prensa ofrecida este jueves, Damon Phelps, agente especial del Comando de Investigación Criminal de las Fuerzas Armadas (CID, en inglés), señaló que tras más de 300 entrevistas no hay "información creíble" de que la soldado haya sido "agredida sexualmente".



Agregó que no hay reportes oficiales en torno a abusos contra la soldado cometidos por Robinson, pero siguen investigando en esa línea.



El comandante mayor, el general Scott Efflandt, señaló que los alegatos por acoso son "investigados por completo" y "tomados en cuenta muy seriamente", pero que por ahora la investigación criminal "no ha encontrado relación" entre la desaparición y dichas acusaciones.



El miércoles fueron hallados restos cerca al río León, en el Condado de Bell, a unas 20 millas al este de la base Fort Hood, y muy cerca de donde también se encontraron un día antes restos humanos, sin que hasta el momento hayan sido identificados por las autoridades.



La familia de la joven pidió el miércoles en Washington una investigación del Congreso en este caso.