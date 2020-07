Unas 43 mil personas murieron por COVID-19 en Perú, estima ministra de Salud

Unas 43.000 personas han fallecido hasta el momento en Perú por la epidemia de la COVID-19, estimó este miércoles la ministra peruana de Salud, Pilar Mazzetti, a pesar de que las cifras oficiales reconocen unas 18.000 decesos.



"Las personas fallecidas por coronavirus, las que tenemos caracterizadas por una prueba específica, son 18.000. Son 8.000 las personas sospechosas con criterio médico y tenemos en el Sinadef (Sistema Informático Nacional de Defunciones) una diferencia que puede llegar a 19.000 personas más", detalló.



La ministra consideró que esa diferencia se podrá "aclarar cuando se pueda realmente evaluar realmente cada caso", pero cree que se tiene que considerar "que es una cifra alrededor de 43.000 personas".



Las autoridades de Perú ya reajustaron durante la semana pasada la cifra oficial de decesos, al sumar 3.688 fallecidos que no habían sido contabilizados, y adelantaron que se investigan otras 22.000 muertes para determinar si están vinculadas con el coronavirus.





VIGILAR LAS CIFRAS



Este domingo, el Minsa también informó que un Estudio de Prevalencia realizado en las últimas semanas en Lima y el Callao determinó que el 25,3 % de los habitantes de la capital peruana, unas 2,7 millones de personas, se habrían contagiado de la COVID-19.



Estas cifras sobrepasan largamente a los datos oficiales del Minsa sobre los detectados a nivel nacional, que actualmente bordean los 400.000 infectados, lo que mantiene a Perú como el séptimo país en el mundo y el tercero en Latinoamérica con más casos.



Por ese motivo, el gobierno peruano ha anunciado que revisará las cifras de casos y decesos desde que se detectó el primer caso de la epidemia en el país, el pasado 6 de marzo, lo que ha llevado a que no todos los días se publiquen los reportes de casos nuevos y totales que marcaron el seguimiento durante los meses pasados.



Al respecto, Mazzetti dijo que aunque la cifra de fallecidos en el país es mucho más alta que la establecida por las pruebas médicas, ese problema se presenta "en todos los países del mundo".



"Todos tenemos cifra con pruebas, cifra sospechosa y la diferencia, que está en los sistemas de certificación de defunción. En todos ellos es, más o menos, la proporción que estamos viendo nosotros", acotó.



Por ese motivo, remarcó en la importancia de "vigilar las cifras" del impacto real de la epidemia y dijo que el Gobierno hace "todo un esfuerzo" por tener un informe de cifras "lo más exacto posible".



"Tenemos aumento de cifras, pero es lento y, afortunadamente, hasta el momento, no tenemos lo que se caracteriza como un rebrote", sostuvo al aludir al fin de la cuarentena nacional, que concluyó el pasado 1 de julio, y al plan de reactivación económica nacional.



REFORZAR ATENCIÓN



Mazzetti también anunció que su despacho destinará más recursos hacia el primer nivel de atención sanitaria, como parte de un cambio de modelo que buscará brindar un mejor servicio en el combate de la epidemia así como para el tratamiento de las diferentes enfermedades que afectan a la población.



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este martes que el presupuesto inicial para el sector salud en 2011 será de 20.000 millones de soles (5.882 millones de dólares), con lo que se pasará de proyectar la construcción de grandes hospitales a dar prioridad a la expansión de postas y centros médicos locales.



Mazzetti sostuvo que su despacho sigue contratando personal para reforzar el primer nivel de atención, por lo que invitó "a médicos, enfermeras, personal asistencial que les guste el trabajo aguerrido a postular, pues hay una tremenda necesidad de personal" en el país.



ACUERDOS CON SEGURIDAD SOCIAL



La ministra comentó que la unificación de su sector con el sistema de seguridad social Essalud, que también anunció Vizcarra, deberá partir por un acuerdo para tener un tratamiento único para cada enfermedad y costos similares, lo que permitirá que un paciente pueda pasar de un sistema al otro.



"El siguiente paso será tener ese intercambio prestacional de forma continua y permanente. Conseguir un acuerdo de tarifas es lo más complicado", remarcó antes de decir que la unificación también puede incluir los establecimientos de salud regionales, pero aún se debe evaluar la forma de implementarla.



Mazzetti también dijo que se sigue evaluando la posibilidad de ordenar más cuarentenas focalizadas en zonas del país muy afectadas por la epidemia, como se hizo la semana pasada en las provincias de Cajamarca, San Ignacio y Jaén, en la región norteña de Cajamarca; y en La Convención, en la sureña Cusco.





HÉROES DE LUCHA CONTRA LA COVID



Este jueves el presidente Vizcarra participó en un homenaje a los héroes de la lucha contra la COVID-19 en el país, un acto simbólico celebrado en el Cuartel General del Ejército, tras la suspensión del tradicional desfile militar de cada año.



Durante la ceremonia, de carácter castrense, se encendió una llama de honor y se guardó un minuto de silencio en reconocimiento a las instituciones que han luchado "en la primera línea" contra el impacto de la epidemia, como las fuerzas armadas, la Policía Nacional, los bomberos voluntarios y el personal sanitario.



Vizcarra exhortó a las fuerzas políticas del país para que se sumen al "Pacto Perú", un planteamiento que busca construir un conjunto de "acuerdos mínimos" con miras al bicentenario de la independencia nacional, que se celebrará el 28 de julio de 2021.



"Espero que las fuerzas políticas tengan la disposición de participar en la búsqueda de consensos por el país", remarcó antes de destacar que todas las autoridades tienen "una gran responsabilidad, la de servir al prójimo".