UNICEF revela triplicación del reclutamiento infantil en Haití

SAN JUAN (AP) — El reclutamiento de niños por parte de grupos armados en Haití se triplicó el año pasado, a medida que la pobreza y la violencia se profundizan en el atribulado país caribeño, reveló la UNICEF en un nuevo informe publicado el jueves.

UNICEF alerta sobre aumento del reclutamiento infantil en Haití

El aumento se produce al tiempo que la violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra récord de 1,4 millones de personas en todo Haití —más de la mitad de ellas niños, que, según expertos, quedan expuestos y vulnerables.

"La magnitud del aumento definitivamente es una sorpresa", dijo Geeta Narayan, representante de la UNICEF en Haití. "Es devastador".

Naciones Unidas estima que entre el 30% y el 50% de los integrantes de grupos armados son menores de edad, y que se recluta a niños de tan solo 9 años, señaló en una entrevista telefónica.

"Mientras más pequeño es el niño, más se le puede controlar", explicó. "Tienen menos capacidad para resistirse, para ser disruptivos... Se les puede coaccionar para que hagan cosas horribles".

Se tiene previsto que, durante su informe anual sobre Haití, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ofrezca un desglose de cuántos menores fueron reclutados el año pasado.

Las pandillas que controlan aproximadamente el 90% de la capital de Haití, Puerto Príncipe, así como extensas zonas de la región central del país, se han vuelto cada vez más dependientes de los menores de edad, indicaron los expertos.

Por lo general, los niños actúan como espías, transportan municiones y armas, y a menudo están encargados de vigilar a personas secuestradas, dijo Narayan.

Por su parte, las niñas suelen enfrentar violencia sexual y se les asignan tareas domésticas, como cocinar y lavar ropa.

"En muchos casos, el niño o la familia recibe algún tipo de pago", comentó.

Informes previos de la ONU han señalado que los pagos pueden oscilar entre los 30 dólares semanales y varios cientos de dólares al mes.

Narayan destacó que, en ocasiones, se les paga a las familias para que entreguen a un niño, y apuntó que no tienen opción, tomando en cuenta la pobreza extrema en el país.

Más del 60% de los casi 12 millones de habitantes de Haití vive con menos de 4 dólares al día, y cientos de miles de haitianos pasan hambre o están cerca de la inanición. En tanto, la violencia de las pandillas obligó al cierre de más de 1.600 escuelas el año pasado, y más de una veintena de ellas fueron ocupadas por hombres armados, afectando a más de 243.000 estudiantes. En total, casi medio millón de niños han visto interrumpida su educación a medida que persiste la violencia, según la UNICEF.

Desafíos en la reintegración de niños reclutados por pandillas

Narayan añadió que la UNICEF ha recibido reportes anecdóticos de que a los niños que forman parte de grupos armados se les droga y desarrollan una adicción.

"Eso hace que el niño dependa aún más del grupo armado", expresó Narayan, y agregó que esos grupos pueden resultar atractivos para los menores. "No hay alternativa para estos niños. El grupo armado ofrece armas, poder, comida e identidad".

Alrededor de 500 niños que solían pertenecer a pandillas han escapado o han sido detenidos por las autoridades durante operativos en los últimos años, pero es difícil reintegrarlos a la sociedad, aseguran los expertos.

La UNICEF ayuda actualmente a esos niños colocándolos en un lugar seguro donde reciben atención médica por posibles heridas o adicción a las drogas, y posteriormente se reúnen con consejeros y trabajadores sociales que intentan ponerse en contacto con su familia.

"Los niños asociados con grupos armados no deben ser tratados como perpetradores", subrayó la directora ejecutiva de la UNICEF, Catherine Russell, en un comunicado.

Gran parte del éxito de la reintegración depende de la edad y el género del menor, de qué edad tenía cuando se unió a un grupo armado y cuándo fue liberado, explicó Narayan.

Otros factores incluyen si su familia o su comunidad quiere que regrese.

"En algunos casos, hubo una ruptura en la relación", dijo. "Hay tanto estigma asociado a esto, que no quieren recibir al niño de vuelta".

Algunos de los casos más difíciles son los de los adolescentes mayores, indicó Narayan.

"Si tienes a un adolescente de 18 años que ha estado en grupos armados durante cinco años, ese muchacho no va a volver a la escuela", afirmó, añadiendo que Haití necesita opciones de aprendizaje o formación profesional, y que la UNICEF necesita hasta 30 millones de dólares para apoyar a todos esos menores.

Narayan dijo que tiene esperanza de que se ayude a más niños a medida que la actual misión respaldada por la ONU —encabezada por la policía de Kenia y que lidia con falta de personal y de fondos— se transforme en los próximos meses en una llamada fuerza de supresión de pandillas, la cual tendrá más poder.

Señaló que el actual primer ministro y otros funcionarios del gobierno también están comprometidos con liberar a los niños y reintegrarlos a sus comunidades.

"Hay voluntad política en los niveles más altos", manifestó. "Es realmente importante que aprovechemos esta oportunidad".