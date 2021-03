Vacunados contra Covid-19 reciben pasaporte digital en Estados Unidos

Cada vez son más las personas en el mundo las que están recibiendo su dosis de la vacuna contra Cvid-19. En todo el mundo se tiene la esperanza de que poco a poco comiencen a retomarse todas las actividades tal como se realizaban antes de la pandemia. Sin embargo, mientras eso sucede, será necesario que, en algunos casos, las personas muestren sus pruebas negativas o bien su comprobante de vacunación lo que algunos ciudadanos de Estados Unidos pueden hacer desde su celular.

Los llamados pasaportes digitales de vacunación Covid-19 se han convertido en una realidad práctica en diversas partes de los Estados Unidos. Como ejemplo de ello, el medio USA Today, dio a conocer que el estado de Nueva York ha lanzado un Excelsior Pass digital que los residentes pueden usar para demostrar que han sido vacunados o que recientemente dieron negativo en la prueba de detección del virus.

Se trata de una billetera virtual que los usuarios pueden descargar en sus teléfonos inteligentes, tanto en Android como en iOS. Y, en caso de que no cuenten con un modelo compatible también tienen la opción de cargar con una copia impresa que contiene un código QR con toda la información.

La intención de este sistema es que las personas pueden demostrar que no son un riesgo cuando quieran asistir a eventos masivos como conciertos. De hecho, los primeros en adoptar este esquema de registro serán los grandes espacios de exhibición como el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York que, según dieron a conocer, comenzará a usar Excelsior Pass la semana que viene, también el Times Union Center de Albany está en proceso de aceptación.

Sin embargo los pasaportes no solo están pensados para los grandes recintos, las autoridades de la ciudad dieron a conocer que también serán útiles en lugares más pequeños a partir del 2 de abril de manera que poco a poco se puedan comenzar a retomar otro tipo de actividades sociales, por ejemplo, festejos como bodas.

No obligarán a nadie

A pesar de las ventajas que podría entregar el sistema de pasaportes digitales, los funcionarios estatales de Nueva York enfatizaron que la adopción de Excelsior Pass es estrictamente voluntaria tanto para las empresas como para el público en general.

También aseguraron que las aplicaciones, cuya tecnología ha sido impulsada por IBM, no almacenan ni rastrean datos de salud privados, gracias a que cuentan con cifrado de blockchain que ayuda a proteger la información además de garantizar que los datos de pruebas y vacunación sean verificables. Es decir que no es posible, al menos de una manera sencilla, usar pases falsos.

No obstante todavía hay desafíos a enfrentar. Por ejemplo, el que los espacios cuenten con la tecnología no solo para revisar la información de los usuarios sino para comprobarla en tiempo real, además de lograr que los pasaportes sean reconocidos en todos los estados y otros países.

También se ha hecho notar que si bien no es estrictamente necesario un teléfono inteligente para contar con el sistema pues se tiene la opción de mostrar un código QR, para muchas personas la adopción de estos pasaportes podría complicarse si no tienen acceso a una computadora con impresora. Tampoco existe un vínculo directo entre boletos y pases, por lo que no se puede probar automáticamente que alguien ya ha sido vacunado cuando compra los accesos.

Asimismo, sin importar cuán seguro y confiable sea Excelsior Pass, de acuerdo con las autoridades y los propios desarrolladores, algunas personas se sienten incómodas ante la idea de tener que cargar una aplicación de pasaporte de vacunas y divulgar datos médicos solo para asistir a un evento. Y es que si bien los pases son teóricamente opcionales, pueden volverse obligatorios en ciertos casos mientras la Covid-19 siga siendo una amenaza pues, por ejemplo, estos pases podrían salvar negocios que de otro modo tendrían que limitar la capacidad o permanecer cerrados.