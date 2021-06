Vacunaría Cuba a los extranjeros

CIENFUEGOS, Cuba.- Cuba podría sumar como atractivo a su habitual oferta de sol y playa la posibilidad de vacunarse contra el nuevo coronavirus con sus propios antígenos a los visitantes internacionales, indicaron directivos del sector de la salud y el turismo.

"No cabe duda de que lograr en primer lugar la inmunización... nos dará un nivel de seguridad en un inicio para los trabajadores (de la salud) y posteriormente para la población", dijo a The Associated Press la doctora Yagen Pomares, directora del Hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos y para quien a partir de allí se contaría con la posibilidad de vacunar a los turistas extranjeros.

El centro de salud, que ofrece también servicios médicos a visitantes foráneos -para los extranjeros es pago- comenzó en mayo la inmunización de unas 3.000 personas que conforman a su personal con la vacuna Abdala, producida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Algunos de los trabajadores del hospital recibieron la segunda dosis -de un esquema de tres- de la vacuna, constató AP durante un reciente recorrido por la ciudad de Cienfuegos, unos 250 kilómetros al sureste de la capital.

Cuba es el único país latinoamericano con candidatos vacunales propios. En total se desarrollaron cinco productos, dos de los cuales -Abdalá y Soberana 02- ya terminaron la Fase III de sus ensayos clínicos -fueron aplicadas a 400.000 personas a partir de marzo-, aunque todavía se están relevando los resultados.

Pese a ello, y en medio de un fuerte rebrote de contagios de COVID-19, las autoridades le dieron luz verde en mayo a una campaña llamada de "intervención sanitaria" por la cual se están aplicando masivamente los antígenos a la población mientras se espera que las autoridades de regulación de medicamentos locales den su autorización de emergencia.

El lunes, el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología de la isla, indicó que desde el inicio de la pandemia dieron resultados positivos al COVID-19 unas 142.266 personas de las cuales fallecieron 958.

El Ministerio de Salud indicó que bajo esta "intervención sanitaria" se vacunará al 22% de la población antes del mes de junio o julio, cuando se produzca la autorización de emergencia, para tener en agosto al 70% vacunada.