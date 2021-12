Ven fin a erupción del Cumbre Vieja

Madrid, Esp.- Los residentes de la isla española de La Palma comienzan a albergar esperanzas de que la erupción volcánica haya terminado tras casi tres meses de inquietantes explosiones y sismos diarios, ríos de lava fundida y una enorme nube de ceniza y gas tóxico que se alzó sobre la montaña.

El miércoles se observaban algunas volutas de humo blanco que se alzaban del cráter. El volcán de Cumbre Vieja, en las Islas Canarias, al noroeste del territorio continental africano, quedó en silencio el lunes por la noche.

Según los científicos, sus aproximadamente 36 horas de actividad inapreciable hasta el miércoles podrían anunciar el principio del fin de la erupción. Sin embargo, no descartan un repunte de la actividad volcánica, que ya había remitido antes solamente para reanudarse con fuerza renovada, pero señalaron que era improbable.

"No podemos estar 100% seguros, ya que el volcán ha hecho un par de trucos en las últimas semanas", dijo a The Associated Press Valentin Troll, experto en geología de la universidad sueca de Uppsala y coautor de un estudio de geología en las Islas Canarias. "Pero muchos parámetros han remitido ya y creo que el volcán sí está remitiendo ahora", señaló.

Se deben observar niveles bajos sostenidos de actividad durante 10 días para que los científicos declaren formalmente que ha finalizado la erupción, dijo la vulcanóloga y vocera del Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco, a la prensa.

La lava ardiente que fluía desde Cumbre Vieja y hacia el mar ha destruido unas 3.000 edificaciones. Las coladas sepultaron plantaciones de plátano, destruyeron sistemas de regadío y cortaron carreteras, que quedaron cubiertas de una gruesa capa de negra lava endurecida.

La zona cubierta de lava se extiende unas 1.200 hectáreas (unos 3.000 acres), según indican los datos de la unidad de emergencias volcánicas de las Islas Canarias, PEVOLCAN.