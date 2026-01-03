Venezolanos se dividen en Nueva York tras detención de Maduro

Nueva York, 3 ene (EFE).— El himno de Venezuela resonó este sábado en distintos puntos de la Gran Manzana, tras la detención y posterior traslado a Nueva York del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aunque por motivos opuestos: mientras unos lo entonaron para celebrar su caída, otros lo hicieron para pedir paz para el país suramericano.

En Times Square, centenares de personas se manifestaron en contra de la guerra en Venezuela con carteles como "Liberen a Maduro" o "Apoyemos la Revolución Bolivariana", además de cánticos que acusaban: "¡Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela!".

En contraste, frente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —el tribunal desde el que Maduro fue acusado formalmente en 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas— decenas de venezolanos celebraron la intervención de Estados Unidos, con pancartas que decían: "Maduro no es un presidente, es un narcotraficante" o "Libertad para Venezuela".

Isabella Pérez acudió con un cartel que decía "Edmundo González es el presidente de Venezuela" para, según explicó a EFE, "recordar" que Maduro "robó las elecciones" y que quien ganó los comicios de julio de 2024 fue Edmundo González.

Por su parte, Mariángel Mujica y Carlos Peña se presentaron frente a la Corte con una bandera de Venezuela y otra de Estados Unidos. Mujica, una joven venezolana de 27 años asentada en Nueva York, afirmó que

"el apoyo que ha dado Estados Unidos a Venezuela ha sido indispensable para que podamos salir, o por lo menos para ver un poquito de esperanza en este túnel tan oscuro durante tantos años".

Peña, quien acudió junto a su esposa y su hijo pequeño, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por "darle la mano" a Venezuela. "Puede ser que nos toque un camino bastante difícil, pero es por lo menos un primer paso, extraer un poco ese cáncer que nos estaba perjudicando por mucho tiempo", señaló.

Para Jesús Aguais, líder de la organización Aid for Aids, la jornada fue "agridulce", pues aunque la salida de Maduro era un momento esperado, "aún quedan otras cabezas del régimen" en el país. Añadió que las declaraciones de Trump generaron confusión, al referirse a Venezuela de forma "transaccional" y señalar que el petróleo venezolano "pertenece a Estados Unidos".

Además, se registraron celebraciones similares en Florida, encabezadas por comunidades venezolanas y cubanas.

De acuerdo con la cadena CNN, se espera que Maduro sea trasladado inicialmente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reiteró este sábado los cargos en su contra por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

EFE