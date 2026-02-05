Venezuela libera a 22 presos políticos, incluido periodista Rory Daniel Branker
22 presos políticos, entre ellos Rory Daniel Branker, son liberados en Venezuela según informe de Foro Penal.
CARACAS, Venezuela, febrero 5 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Al menos 22 presos políticos más (incluido el periodista Rory Daniel Branker) han sido liberados en Venezuela en las últimas horas, según un informe de la ONG Foro Penal, que afirma que el proceso de liberación continúa y se prevén nuevas liberaciones en varias regiones del país.
Las últimas liberaciones se llevaron a cabo en al menos cinco centros de detención. Catorce personas fueron excarceladas del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Cuatro fueron excarceladas del Centro de Detención Judicial Rodeo II, en el estado de Miranda. Dos personas fueron excarceladas del Centro Penitenciario Yare III, también en Miranda.
Finalmente, un recluso fue excarcelado del Centro de Formación Hombre Nuevo "El Libertador", conocido como Cárcel Fénix, en el estado de Carabobo, y otro fue excarcelado de una comisaría de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, un barrio de Caracas.
