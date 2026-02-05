logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Venezuela libera a 22 presos políticos, incluido periodista Rory Daniel Branker

22 presos políticos, entre ellos Rory Daniel Branker, son liberados en Venezuela según informe de Foro Penal.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 05:06 p.m.
A
Venezuela libera a 22 presos políticos, incluido periodista Rory Daniel Branker

CARACAS, Venezuela, febrero 5 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Al menos 22 presos políticos más (incluido el periodista Rory Daniel Branker) han sido liberados en Venezuela en las últimas horas, según un informe de la ONG Foro Penal, que afirma que el proceso de liberación continúa y se prevén nuevas liberaciones en varias regiones del país.

Las últimas liberaciones se llevaron a cabo en al menos cinco centros de detención. Catorce personas fueron excarceladas del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Cuatro fueron excarceladas del Centro de Detención Judicial Rodeo II, en el estado de Miranda. Dos personas fueron excarceladas del Centro Penitenciario Yare III, también en Miranda.

Finalmente, un recluso fue excarcelado del Centro de Formación Hombre Nuevo "El Libertador", conocido como Cárcel Fénix, en el estado de Carabobo, y otro fue excarcelado de una comisaría de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, un barrio de Caracas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Venezuela libera a 22 presos políticos, incluido periodista Rory Daniel Branker
Venezuela libera a 22 presos políticos, incluido periodista Rory Daniel Branker

Venezuela libera a 22 presos políticos, incluido periodista Rory Daniel Branker

SLP

El Universal

22 presos políticos, entre ellos Rory Daniel Branker, son liberados en Venezuela según informe de Foro Penal.

Presidente dice que Panamá no se dejará amenazar por China
Presidente dice que Panamá no se dejará amenazar por China

Presidente dice que Panamá no se dejará amenazar por China

SLP

AP

José Raúl Mulino defiende la soberanía panameña frente a China tras fallo judicial

Ofertas de empleo en EEUU caen al nivel más bajo desde 2020
Ofertas de empleo en EEUU caen al nivel más bajo desde 2020

Ofertas de empleo en EEUU caen al nivel más bajo desde 2020

SLP

AP

A pesar del crecimiento económico, el mercado laboral en EEUU sigue siendo mediocre con poca creación de empleos desde marzo.

Santa Cruz del Norte enfrenta apagones y escasez en medio de crisis energética
Santa Cruz del Norte enfrenta apagones y escasez en medio de crisis energética

Santa Cruz del Norte enfrenta apagones y escasez en medio de crisis energética

SLP

AP

Residentes se ven obligados a cocinar con leña y carbón ante la escasez de energía