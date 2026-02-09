Venezuela libera a varios opositores

Caracas, Ven.- El gobierno de Venezuela liberó el domingo a varios miembros destacados de la oposición, entre ellos, uno de los aliados más cercanos de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras largos períodos de detención que muchos consideran motivadas políticamente.

Su liberación se produce en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, han sido vinculadas por sus familias y organizaciones no gubernamentales a sus creencias políticas. También surge después de una visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente", dijo a los periodistas el exgobernador Juan Pablo Guanipa, un aliado de Machado, horas después de su liberación. "Estoy convencido de que nos corresponde ahora enfocarnos todos hacia la construcción de un país libre y democrático".

Guanipa, quien pasó más de ocho meses en detención, fue liberada de una instalación en Caracas, la capital.

Un vehículo blindado y agentes aparecieron detrás de él en el video que publicó.

Foro Penal, un grupo venezolano de derechos de los prisioneros, confirmó la liberación de al menos 30 personas el domingo.

Además de Juan Pablo Guanipa, la organización política de Machado dijo que varios de sus miembros estaban entre los liberados, entre ellos, María Oropeza, quien transmitió en vivo su arresto por agentes de inteligencia militar mientras irrumpían en su casa con una palanca. El abogado de Machado, Perkins Rocha, también fue liberado.

"¡¡Vamos por la libertad de Venezuela!!", publicó Machado en X.

Guanipa fue detenido a finales de mayo y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de participar en un supuesto "grupo terrorista" que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes.