Venezuela seguirá aceptando migrantes deportados por EEUU pese a dichos de Trump

CARACAS (AP) — Los vuelos operados por Estados Unidos para deportar a migrantes a Venezuela continuarán, aunque el presidente estadounidense Donald Trump había dicho que el espacio aéreo del país sudamericano debería considerarse cerrado.

El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el martes que los vuelos, que se realizan dos veces por semana, continuarán tras una solicitud del gobierno estadounidense. El gobierno venezolano había anunciado el sábado que las autoridades de inmigración de Estados Unidos habían suspendido unilateralmente los vuelos.

Eastern Airlines, con sede en Estados Unidos, presentó el lunes una solicitud de sobrevuelo y aterrizaje para el miércoles. La solicitud fue hecha pública el martes por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

Los venezolanos han sido deportados de manera constante a su país de origen este año después de que Maduro, bajo presión de la Casa Blanca, eliminara su política de no aceptar deportados de Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los inmigrantes ahora llegan regularmente al aeropuerto situado afuera de la capital, Caracas, en vuelos operados por un contratista del gobierno estadounidense o la aerolínea estatal de Venezuela. Más de 13.000 inmigrantes han regresado hasta ahora este año en los vuelos chárter, el más reciente de los cuales llegó el viernes.

Los vuelos han continuado a pesar de los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en el océano Pacífico y frente a la costa caribeña de Venezuela.

El gobierno de Trump dice que los ataques son contra cárteles de drogas, algunos de los cuales afirma que están controlados por Maduro. Trump dijo el martes que Estados Unidos comenzaría a realizar ataques en tierra pronto, aunque no especificó dónde, y agregó que los ataques podrían lanzarse en otros países además de Venezuela, insinuando que Colombia podría ser uno de ellos.

"Por tierra es mucho más fácil, mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman", dijo Trump a periodistas mientras se reunía con su gabinete en la Casa Blanca. "Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a comenzar eso muy pronto también".

Más tarde, cuando se le pidió que diera detalles, Trump dijo que estaba hablando sobre países que están produciendo y vendiendo fentanilo o cocaína. El presidente dijo que escuchó que Colombia está produciendo cocaína y vendiéndola a Estados Unidos.

Colombia, de hecho, es el mayor productor de cocaína del mundo.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ataque", dijo Trump.

Agregó unos momentos después: "No sólo Venezuela".

Por su parte, el papa León XVI exhortó el martes a Estados Unidos a buscar el diálogo e incluso la presión económica sobre Venezuela para lograr sus objetivos, en lugar de amenazas de acción militar.

León, el primer papa estadounidense de la historia, dijo a los periodistas a bordo del avión papal mientras regresaba de Líbano, que la conferencia episcopal venezolana y la embajada del Vaticano en Caracas estaban tratando de calmar la situación y velar por la difícil situación de los venezolanos comunes.

"Las voces que vienen de Estados Unidos cambian, con cierta frecuencia a veces", dijo. "Por un lado, parece que hubo una conversación telefónica entre los dos presidentes; por otro, está este peligro, esta posibilidad de una actividad, una operación que incluya invadir el territorio de Venezuela".