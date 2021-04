"Veredicto en caso George Floyd no es suficiente", asegura Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que el veredicto de culpabilidad contra el exoficial de policía que asesinó al afroestadounidense George Floyd es "un paso hacia adelante en el camino de la justicia", y llamó a defender el legado de Floyd y lo que dijo puede ser "un momento de cambio significativo".

Después de que un jurado en Minnesota declarara culpable a Dereck Chauvin de tres cargos: asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris hablaron del caso ocurrido el 25 de mayo de 2020.

Biden dijo que lo que le pasó a Floyd fue "un asesinato a plena luz del día, que quitó la venda de los ojos para que todo el mundo pudiera ver el racismo sistémico... una mancha en el alma de nuestra nación, la rodilla sobre el cuello de la justicia para los afroestadounidenses".

Aludió así a la forma en que murió Floyd, quien estando tirado en el piso, detenido por supuestamente haber querido pagar con un billete falso, sufrió por más de ocho minutos de la presión en el cuello que le impuso Chauvin con su rodilla, lo que terminó asfixiándolo. El entonces oficial se negó a quitar su rodilla, a pesar del ruego de Floyd: "No puedo respirar".

El mandatario dijo que si bien nada podrá traer a Floyd de regreso, el veredicto de hoy es una muestra de que "los que no cumplen su deber honorablemente, deben rendir cuentas. Nadie debe estar por encima de la ley".

Biden, al igual que Kamala, hablaron de la legislación para una reforma policial que describieron como un "legado" de Floyd. "Le aseguré a la familia Floyd que seguiremos luchando por la aprobación del Acta Justicia para George Floyd para que pueda convertirla en ley enseguida".

Harris subrayó que los afroestadounidenses han sufrido "discriminación racial por generaciones", pero que no se trata de un problema sólo de ellos, "sino de todos los estadounidenses".

Biden dijo que el veredicto de hoy "no es suficiente. Se requiere de un cambio para garantizar que los estadounidenses, negros, morenos, no tengan miedo".

Recordó que, en su momento, Gianna, hija de Floyd, aseguró que su papá había cambiado al mundo. "Y lo cambió", dijo Biden, abogando por defender su legado y evitar aprovechar el caso para cometer actos de violencia. "Es tiempo de que el país se una", clamó.