Víctima de bullying pide "comprendimiento" a los Reyes Magos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- En redes sociales se ha difundido la carta que un niño de 11 años escribió a los Reyes Magos en España. Su madre difundió la carta en su cuenta de Twitter y rápidamente se viralizó. En dicha publicación explica que su hijo está sufriendo Bullyin y no quería entregar su carta porque pensaba que sería ignorada.

"Carta a los Reyes Magos de un niño de 11 años que está sufriendo Bullying. La escribió en su colegio. Los pajes del ayuntamiento las recogen... El no quería entregarla porque sabe que la tirarán. A escondidas la trajo a casa", escribió.

En la carta el niño describe que se lo cuenta a ellos porque nadie lo conoce mejor y porque son quienes lo vigilan y pide que no le traigan dinero ni juguetes porque lo único que quiere es comprendimiento y compañerismo de sus compañeros.

También explica que se mudó hace año y medio y no le ha sido fácil adaptarse a su nuevo ambiente escolar.

La madre denunció en su cuenta @FannyMariaAlba1 que ya tomó cartas en el asunto, pero la autoridad escolar no ha hecho nada al respecto.

"Mi hijo ha actuado, ha comunicado lo que le sucede. Nadie lo ha leído en su centro escolar, nadie ha tomado ninguna medida. @JuntaSevilla @AndaluciaJunta @EducaAnd NADIE VIO NADA!!!!", escribió.

