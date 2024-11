Análisis de las elecciones presidenciales en Carolina del Norte

WASHINGTON (AP) — Los votantes republicanos de Carolina del Norte votaron en mayor número que hace cuatro años, mientras que la participación demócrata disminuyó. Juntos, esos dos factores llevaron a Donald Trump a la victoria sobre la vicepresidenta Kamala Harris, marcando la tercera vez que ha ganado el estado indeciso.

Aunque Trump ha ganado siempre en Carolina del Norte, su victoria sobre el demócrata Joe Biden en 2020 fue mucho más ajustada: poco más del 1%. Este año, Trump tenía una ventaja de 2,8 puntos porcentuales cuando The Associated Press anunció un ganador de la contienda a las 11:18 de la noche, hora del este, una vez que quedó claro que no quedaban suficientes votos pendientes en las zonas de tendencia demócrata para que Harris superara su ventaja.

Para entender por qué a Harris no le fue tan bien como a Biden en el estado, consideremos los condados de Nash y New Hanover.

Hillary Clinton perdió el condado de Nash, al este de Raleigh, pero Biden lo ganó cuatro años después. Este año, Trump lo ganó por 2 puntos porcentuales cuando se decidió la contienda. Mientras tanto, Harris ganaba en el condado de New Hanover, donde se encuentra Wilmington, pero no le fue tan bien como a Biden en 2020.

CANDIDATOS: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Randall Terry (Constitution) vs. Cornel West (Justice for All).

GANADOR: Trump

HORA DE CIERRE DE LAS URNAS: 7:30 de la noche, hora del este.

SOBRE LA CONTIENDA:

Carolina del Norte le dio a Trump su victoria más ajustada en un estado indeciso durante las elecciones de 2020, una contienda en el que superó a Joe Biden por aproximadamente un punto porcentual pero aún recibió menos del 50 por ciento de los votos. Cuatro años más tarde la dinámica es aún más complicada.

Los candidatos presidenciales demócratas han resultado vencedores en Carolina del Norte solo dos veces desde 1968. La más reciente fue en 2008, cuando Barack Obama ganó el estado. Pero el estado es uno de los que más rápido crece, con la migración desde otros lugares de Estados Unidos como principal motor del incremento demográfico. Muchos son profesionales con educación universitaria: un grupo poblacional que ha favorecido cada vez más al Partido Demócrata.

Si a esto le añadimos las secuelas del huracán Helene, que asoló las zonas occidentales del estado, más conservadoras y que aún están lidiando con la devastación, los demócratas tienen quizás la mejor oportunidad que han tenido en años de ganar el estado.

POR QUÉ LA AP ANUNCIÓ EL GANADOR: Trump obtuvo mejores resultados en Carolina del Norte que hace cuatro años, cuando también ganó la contienda. Harris, por su parte, no consiguió tantos apoyos como Biden. En el momento de anunciarse el resultado, habría necesitado casi el 60% de los votos restantes, pero no había suficientes votos en los bastiones demócratas para alcanzar ese umbral.