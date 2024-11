Cobertura de medios en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024

Ante las preocupaciones sobre un proceso tumultuoso que podría dejar a los estadounidenses esperando días para saber quién sería su próximo presidente, los medios de comunicación experimentaron una noche electoral que se apegó a la tradición.

Fox News Channel fue el primero en declarar que Donald Trump había vuelto la presidencia del país a la 1:47 de la madrugada del miércoles. Otros canales de televisión y The Associated Press tenían a Trump a punto de volver a la presidencia cuando subió al escenario en Florida a las 2:25 a.m. para declarar la victoria. "Esto es, creo, el mayor movimiento político de todos los tiempos", dijo Trump en el escenario en su fiesta de victoria en West Palm Beach.

Su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, hablará más tarde el miércoles por la mañana, dijo su jefe de campaña, dispersando a una multitud que se había reunido para celebrarla en la Universidad Howard.

Las cadenas de televisión, los canales de noticias por cable, los sitios de noticias digitales y un servicio de streaming —Amazon— cubrieron el conteo de manera constante hasta la mañana del miércoles. Muchos de sus periodistas habían advertido a los espectadores que determinar al ganador podría ser un proceso prolongado que podría tomar varios días, como ocurrió en 2020.

Sin embargo, desde las primeras señales proporcionadas por los resultados de las encuestas de salida poco después de las 5 de la tarde (hora del este), la historia de la noche electoral se movió metódicamente en dirección a Trump. La presa se rompió a las 11:18 p.m. del martes, cuando la AP informó que Trump había ganado en el primero de siete estados en disputa, Carolina del Norte.

Las redes avanzaron rápidamente hacia la etapa de post-mortem

"Esto se parece mucho más a 2016 que a 2020 para mí", dijo Chuck Todd de NBC, en referencia a la victoria de Trump ese año sobre la demócrata Hillary Clinton.

Fox News Channel señaló los resultados de las encuestas de salida que mostraban que Trump había ganado terreno entre los votantes jóvenes y los latinos. "La gente de Biden-Harris los empujó hacia los brazos abiertos de Trump", dijo Dana Perino de Fox, ex secretaria de Prensa de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush.

"Tal vez", dijo Brit Hume de Fox News, "es hora de que sus enemigos lo dejen".

En su discurso, Trump elogió a su compañero de fórmula, J.D. Vance por "ir al campamento enemigo" para entrevistas en lugares como CNN y MSNBC. "Los aniquiló completamente", dijo.

Horas antes, cuando los primeros resultados de las encuestas de salida mostraron la impopularidad del presidente Joe Biden y los estadounidenses con una visión sombría de hacia dónde se dirigía el país, Chris Wallace de CNN dijo que "sería un milagro si Harris pudiera ganar con eso". Sus colegas, Dana Bash y Audie Cornish, le advirtieron sobre sacar conclusiones precipitadas de que Harris sería culpada por eso, pero Wallace sonó más previsor a medida que avanzaba la noche.

"Ella estaba tratando de hacer algo como vicepresidenta en funciones que nunca se había hecho antes: suceder a un presidente impopular", dijo Todd.

Los analistas cuestionan el elemento racial

La exsenadora Claire McCaskill, analista de NBC News, señaló que el elemento racial no podía ser descartado. Algunos estadounidenses se sentían más cómodos con el presidente Joe Biden, un hombre blanco, que con Harris, quien intentaba ser la primera mujer de color en ser elegida presidenta, dijo.

"¿Puedes imaginar a una mujer de color actuando como Donald Trump actuó, incluso por un día?", dijo el analista de CNN Van Jones. "Las cosas que él dijo, las cosas que hizo, la forma en que insultaba a la gente. Si eres una persona de color, no sientes que tienes la libertad".

Trump tenía "licencia para ser simplemente un tonto, simplemente ser un imbécil odioso... y llega a ser presidente", afirmó Jones.

Debido a las encuestas preelectorales notablemente ajustadas, el resultado se consideraba un misterio que podría llevar muchos días resolver. En su última predicción preelectoral, el estadístico Nate Silver dijo que no era mejor que un lanzamiento de moneda, dando una ligera ventaja a Harris.

El Needle predictivo del New York Times juzgó la contienda como un "tira y afloja" al principio de la noche, inclinándose ligeramente hacia Trump. Pero se movió firmemente en dirección a Trump, hasta el punto de que el Times a medianoche juzgó a Trump con un 90 por ciento de probabilidad de capturar la presidencia nuevamente.

También a medianoche, el conteo de CNN tenía a Trump superando a Harris en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, el llamado muro azul que era central en su estrategia para la victoria.

"No es una misión imposible" para Harris volver y ganar Pensilvania, dijo John King de CNN, revisando las estadísticas de los votantes. "Pero se está convirtiendo en misión improbable". Dentro de dos horas, CNN otorgó Pensilvania a Trump.

Durante gran parte de la noche, los periodistas que estaban frente a los "tableros mágicos" —King, Bill Hemmer en Fox News Channel, Steve Kornacki en MSNBC— ocuparon gran parte del tiempo de emisión con informes detallados sobre los resultados. Estado por estado, condado por condado, mostraron números donde Trump superaba su campaña de 2020 y Harris quedaba atrás de los resultados de Biden.

Si algo, las cadenas confiaron demasiado en sus "zares" de números que en sus reporteros.

Tener resultados fue un alivio

El hecho de que hubiera resultados reales fue un tónico para las organizaciones de noticias que habían tenido semanas, y un día de votación exasperantemente largo, para hablar sobre una campaña electoral que las encuestas han mostrado repetidamente como sumamente ajustada. Intentaron extraer sabiduría de la evidencia anecdótica.

"Dixville Notch es una metáfora de toda la carrera", dijo Alyssa Farah Griffin de CNN, haciendo esfuerzos por extraer significado de la pequeña comunidad de Nueva Hampshire que informó su voto de 3-3 para Harris y Trump en las primeras horas de la mañana.

El exconductor de NBC, Brian Williams, durante su única noche liderando la transmisión en streaming de Amazon, tuvo un invitado inesperado en el estudio de California donde estaba operando. Se suponía que la reportera de Puck, Tara Palmeri, informaría desde la sede de Trump en West Palm Beach, pero el equipo del expresidente le negó la acreditación para asistir.

El jefe de campaña de Trump, Chris LaCivita, la describió como una "columnista de chismes" en una publicación en la red social X. Palmeri le dijo a Williams que había informado correctamente sobre cierta ansiedad dentro del campamento de Trump sobre quién estaba votando de manera anticipada.

Ni Axios ni Politico confirmaron de inmediato informes de que algunos de sus reporteros fueron igualmente vetados, y la campaña de Trump no devolvió de inmediato una llamada para hacer comentarios.