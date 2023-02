VIDEO: Ratas "invaden" Times Square en Nueva York... hombre las alimenta

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- La fauna nociva se encuentra hasta en las mejores ciudades, prueba de esto quedó en un video de pocos segundos en la plataforma de TikTok donde se ve a varias ratas coexistir con los turistas de Nueva York.

Las ciudades más caras del mundo son, conjuntamente, Nueva York y Singapur, según la encuesta anual (2022) de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

En general, el costo de vida promedio en las ciudades más grandes del mundo aumentó un 8.1% este año, según informa la encuesta.

Pero lo anterior no fue impedimento para que estos roedores captaran la atención de un usuario de TikTok que captó el momento en que alrededor de una docena de ratas se reúnen y brincan en busca de ser alimentadas.

Un hombre no se intimidó con su presencia y hasta se sentó a alimentarlas mientras estas se enciman unas sobre otras para recibir un bocado.

"Me muero!! Les tengo terror", "El glamour del primer mundo", "Las ratas es lo de menos, la onda es estar en New York", "Cómo la glorieta de insurgentes", fu algunos de los comentarios que dejaron usuarios de esta red social en la publicación.