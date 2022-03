Video: Tiktoker muestra su mini depa en Francia de 9 metros cuadrados

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- ¿Eres claustrofóbico? pues puede que este video no sea para ti, pues muestra a una tiktoker que se viralizó en redes sociales, mostrando su mini depa en Francia. Un cuarto con una extensión de apenas 9 metros cuadrados que, aunque parecieran pocos, asegura, son perfectos para su estancia.

La joven compartió que estudia en Francia, motivo por el cual vive sola en su mini departamento. Sin embargo, ha logrado adaptarse a un espacio tan pequeño donde puede realizar sus actividades cotidianas y con su video nos lo demostró.

---Un tour por el mini depa en Francia que se viralizó en TikTokGrecia Vargas tiene 19 años y es originaria de Coahuila, México. A través de su perfil en TikTok (@greciavargas95) comparte con sus seguidores sus vivencias en Niza, Francia, lugar donde trabaja y estudia la carrera Gestión de la producción industrial.La joven, quien cuenta con más de 40 mil seguidores en TikTok, se fue a Francia a los 17 años y en su cuenta relata lo difícil, pero no imposible, que le ha resultado sobrevivir con 700 euros mensuales o 16 mil pesos mexicanos.A través de un video la joven hizo un pequeño "room tour" de su mini depa en Niza. El cuarto luce tan pequeño que, desde que abre la puerta, es posible ver todo lo que hay en su interior.En la entrada tiene ubicados algunos artículos para la limpieza, como una escoba y un recogedor. También se puede ver un espejo grande.La joven tiktoker mostró a sus seguidores que la única división que tiene su mini departamento es el cuarto de baño ubicado junto a la entrada. Este cuenta con una pequeña regadera, un WC y lavamanos y, aunque a simple vista el espacio para ducharse es muy reducido, Grecia aseguró que "cabe muy bien".Posteriormente, mostró un calentador para regular la temperatura de su mini depa que, para poder optimizar el espacio, a veces utiliza como un perchero y hasta de repisa para colgar sus cosas personales.El mini depa de 9 metros cuadrados también cuenta con un pequeño clóset. Grecia mostró cómo realiza la organización de sus jeans, suéters, blusas y zapatos para aprovechar al máximo el espació de los compartimentos, incluso, tiene un apartado donde cuelga abrigos, maletas, bolsas para el súper y alguna que otra curiosidad.



---Vivir en Francia en solo 9 metros cuadrados

El recorrido continúa mostrando que, a unos pasos del clóset, se encuentra el área de cocina. La tiktoker dejó ver que en este pequeño rincón tiene instalado un mini refri, tuppers, sartenes y hasta una pequeña alacena con condimentos, aceite para cocina, pasta y ¿por qué no? una dotación de chocolates y dulces mexicanos.

El área es tan pequeña que la joven dijo que el escritorio que usa para colocar su computadora y demás gadgets para la escuela, también lo utiliza a manera de comedor, aunque no es incómodo para ella pues al fin y al cabo "vive sola".

Junto a su espacio para estudiar, tiene una ventana y su cama. Entre risas, la joven tiktoker dijo que "ella es pequeña" entonces es un espacio suficiente para que pueda vivir cómoda. En esta última área del mini depa, Grecia mostró que la acompañan algunas fotos de sus familiares y los recuerdos de los lugares que ha visitado en Europa.

Además de su estilo de vida, Grecia también utiliza TikTok para subir algunos videos con anécdotas que le han sucedido como estudiante en Francia, curiosidades sobre las costumbres, los horarios de comida, su experiencia en los trenes de vapor y hasta la peculiar manera en que los franceses cortan un tronco al pastor.

El video del mini depa de 9 metros cuadrados, que acumula 7.5 millones de reproducciones y más de 668 mil me gustas, dejó con curiosidad a los usuarios de TikTok quienes se cuestionan si podrían vivir en las mismas condiciones.