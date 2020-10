VIDEO: Trump difunde entrevista que abandonó con CBS News; denuncia rudeza y parcialidad

El presidente estadounidense, Donald Trump, cumplió su amenaza y difundió completa la entrevista para el programa 60 Minutos, de CBS News, que abandonó abruptamente el martes.

Trump subió el video en Facebook bajo el título: "Vean la parcialidad, el odio y la rudeza a nombre de 60 Minutos y CBS News".

Desde el principio, Trump se ve molesto, incómodo en la entrevista, y a lo largo de la misma, que se concentró en el coronavirus y su impacto, la periodista Lesley Stahl lo interrumpió para aclarar varios de los puntos.

"Creamos la mejor economía", dijo Trump, a quien Stahl interrumpió para decir: "Usted sabe que eso no es verdad". El mandatario reviró: "Es absolutamente cierto".

También lo cuestionó por el tema de los cubrebocas, señalando que no pone el ejemplo al ponérsela. "¿Por qué no dice a la gente que se ponga el cubrebocas?", le cuestionó.

Trump respondió que sí lo ha hecho y, ante la insistencia de la periodista, Trump dijo: "Siguiente pregunta".

Luego se enfrentaron por los planes para sustituir el Obamacare, la ley de Salud Asequible a la que el mandatario, quien busca la reelección, quiere poner fin. Pero Stahl le preguntó por sus planes concretos, que señaló no ha aclarado. Le dijo que cómo van a proteger a la gente, a lo que Trump señaló una y otra vez: "Hemos difundido parte de nuestros planes", "ternemos un plan", "los vamos a proteger", sin concretar.

Casi al final, Trump volteó a ver a su vicepresidente, Mike Pence, y le dijo: "¿Crees que a ti te haría este tipo de preguntas?" "¿Crees que se las haría a Joe Biden?". Y él sólo se respondió: "Creo que no".

Stahl le preguntó por la declaración que hizo en un mitin en Muskegon, Michigan diciendo "enciérrenlos", tras hablar de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, a la que acusó de imponer restricciones demasiado severas por el Covid-19.

La gente comenzó a corear “enciérrenla”, una frase que en la campaña 2016 Trump lanzó contra su rival, Hillary Clinton, por las denuncias de que usó un correo privado siendo secretaria de Estado para asuntos oficiales.

Trump, en vez de apagar los gritos contra la gobernadora Whitmer, dijo: "Enciérrenlos a todos".

Pero en la entrevista con Stahl, el mandatario negó haber dicho tal cosa. "Nunca lo dije, es una cosa muy agresiva lo que dices". Stahl le preguntó si tampoco encerraría al expresidente Barack Obama, a quien Trump acusa haber espiado su campaña.

Luego, Trump la acusó de hacer preguntas "muy inapropiadas" y de no hacerle ese tipo de preguntas a Biden. "Yo he visto todas esas entrevistas". "Su primera pregunta fue: ¿Está listo para preguntas difíciles? Así no se hacen las cosas".

Finalmente, señaló: "Creo que ya es suficiente. Ya fue suficiente de esta entrevista". Se quitó el micrófono y se levantó.

La cadena CBS difundió un comunicado tras la publicación de la entrevista por parte de Trump, en el que señaló: "La decisión sin precedentes de la Casa Blanca de no respetar el acuerdo con CBS News y dar a conocer su grabación no disuadirá a 60 MINUTOS de proveer su información completa, justa y contextualizada, uno en el que los presidentes han participado por décadas. 60 MINUTOS, el programa de noticias más visto de la televisión, es ampliamente respetado por llevar su información equilibrada, profunda e informativa a los televidentes cada semana. Pocos periodistas tienen la experiencia de Lesley Stahl, que por décadas ha sido una de las corresponsales premier en América y esperamos que la gente vea su entrevista con el Presidente Trump y la subsecuente entrevista con el vicepresidente Mike Pence esta semana".