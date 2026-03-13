logo pulso
Vinculado al EI ataca universidad

Militares en el campus Old Dominion lo abatieron

Por AP

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Vinculado al EI ataca universidad

Washington.- Un hombre con presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) perpetró un tiroteo en la universidad de Old Dominion, en Virginia (Estados Unidos), en el que murió una persona y otras dos resultaron heridas.

El FBI informó que el atacante también falleció y anunció que investiga el caso como "un acto de terrorismo".

En una conferencia de prensa, la agente especial Domonique Evans identificó al tirador como Mohamed Jalloh y señaló que estuvo en prisión de 2017 a 2024 por "vínculos con ISIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, en inglés) posteriormente conocido como ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria)".

Evans explicó que el caso debe ser investigado como un acto de terrorismo debido a que durante el tiroteo el atacante gritó en repetidas ocasiones "allahu akbar" ("Dios es el más grande", en árabe).

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, durante el ataque una persona falleció y dos más resultaron heridas, antes de que Jalloh resultara muerto.

Jalloh, de 36 años, es originario de Sierra Leona y entre 2009 y 2015 habría sido miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la cadena Fox News.

Se dio a conocer que estudiantes del Cuerpo de Formación de Oficiales de Reserva del Ejército de EU sometieron y mataron al hombre armado.

Dominique Evans, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Norfolk, dijo que los estudiantes mostraron "extrema valentía y coraje".

"Las acciones de los estudiantes sin duda salvaron vidas junto con la rápida respuesta de las fuerzas del orden", declaró.

