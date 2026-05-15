Violencia marca la Marcha de las Banderas
Jerusalén.- La Policía de Israel detuvo a 16 personas este jueves en Jerusalén, donde se celebró la Marcha de las Banderas, una manifestación ultranacionalista israelí habitualmente marcada por la violencia que ejercen decenas de miles de jóvenes contra la población palestina de la Ciudad Vieja.
"Hasta ahora, 16 sospechosos han sido arrestados/detenidos por varios incidentes aislados de violencia que ocurrieron en las últimas horas", recoge el comunicado de la Policía; si bien los cánticos racistas o la persecución y agresión de la población palestina son la tónica habitual en este desfile anual.
Cánticos como "Muerte a los árabes" o "Que tu aldea arda" fueron algunos de los lemas coreados entre los asistentes, muchos de ellos adolescentes, durante el Día de Jerusalén, que conmemora la ocupación de Jerusalén Este (la parte palestina de la ciudad) en 1967.
También desde primera hora de la mañana, avanzadillas de adolescentes israelíes que entraron al barrio musulmán de la Ciudad Vieja acosaron tanto a la población local como a los activistas israelíes que trataban de protegerla y a periodistas.
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Entre los actos vandálicos hubo golpes a los cierres de los negocios palestinos.
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