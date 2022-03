"Vladimir Putin no está loco, sólo es inmoral": excanciller

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, se han escuchado algunas voces acusar al presidente ruso, Vladimir Putin, de "loco" e "irracional". Sin embargo, el excanciller Andrei Kozyrev asegura que el mandatario es "un actor racional", que actúa sobre presunciones equivocadas.

Vía Twitter, Kozyrev, quien fue canciller entre 1990 y 1996 y miembro de la Duma estatal hasta el año 2000, dijo que si bien muchos en Occidente consideran la invasión de Ucrania como una decisión "irracional" de Putin, no lo es. "Es horrible, pero no irracional".

La decisión, consideró, se basó en tres presunciones equivocadas por parte de Putin.

Sobre Ucrania, dijo, "Putin ha pasado los últimos 20 años creyendo que Ucrania no es una verdadera nación y que, en el mejor de los casos, debería ser un estado satélite. El Maidan (las protestas de 2014 que pusieron fin al gobierno prorruso) acabó con cualquier esperanza de mantener a Ucrania independiente y pro-Kremlin. Pensó que Occidente estaba detrás de ello".

Putin concluyó, a decir de Kozyrev, que si el gobierno ucraniano no podía mantenerse proKremlin, entonces habría que forzarlo. "También empezó a creer a sus propios propagandistas que Ucrania está dirigida por una junta nazi-bandera. Un pretexto perfecto para ´desnazificar´ Ucrania".

Un segundo factor que Putin consideró fue el ejército ruso. "El Kremlin pasó los últimos 20 años tratando de modernizar su ejército. Gran parte de ese presupuesto fue robado y gastado en megayates en Chipre. Pero un asesor militar no puede informar de eso al presidente. Así que en vez de eso, le dijeron mentiras".

Un tercer error fue la percepción sobre Occidente. "La élite gobernante rusa creyó su propia propaganda de que el presidente [estadounidense, Joe] Biden es mentalmente inepto. También pensaron que la Unión Europea era débil por lo desdentadas que fueron sus sanciones en 2014 [tras la anexión de Crimea]. Y luego Estados Unidos hizo una chapuza con su retirada de Afganistán, solidificando esta narrativa".

Kozyrev concluyó que si Putin dio por ciertas estas presunciones, y a ello se suma su objetivo de "restaurar la gloria del Imperio Ruso (sea lo que sea que eso signifique)", entonces, desde el punto de vista del mandatario ruso, era "perfectamente racional invadir Ucrania. Calculó mal en las tres cosas, pero eso no lo convierte en un loco. Simplemente está equivocado y es inmoral".

Putin es tan racional, añadió el hoy empresario, que "no utilizará intencionadamente armas nucleares contra Occidente". Un accidente ya es otra cuestión, explicó. La amenaza de una guerra nuclear, aseguró, es otro "ejemplo de la racionalidad" del dirigente ruso.

"El Kremlin sabe que puede intentar obtener concesiones, ya sea de Ucrania o de Occidente, haciendo sonar su última carta en la baraja: las armas nucleares". Por ello, añadió, "Occidente no debería aceptar ninguna concesión unilateral ni limitar demasiado su apoyo a Ucrania por miedo a una guerra nuclear".