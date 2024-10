Inicio de votaciones anticipadas en Arizona

PHOENIX (AP) — Arizona dio inicio el miércoles a sus votaciones anticipadas de forma presencial, convirtiéndose en el primero de los estados sin clara preferencia política en donde los residentes pueden depositar sus votos en una casilla antes de la jornada electoral.

El secretario de gobierno de Arizona, Adrian Fontes, visitó el miércoles un centro de votación en un suburbio de Phoenix y animó a la población a votar anticipadamente, especialmente en un año electoral en el que la mayoría de los condados tienen una boleta de dos páginas de largo.

"El voto anticipado también nos ayuda a obtener antes nuestros resultados", dijo Fontes frente al ayuntamiento de Surprise. "Así que si le frustra la idea de que se tarde en dar a conocer los resultados, vote anticipadamente y ayúdenos a solucionar ese problema".

En ese mismo centro de votación, Cathy Koukal dijo el miércoles que votó por la vicepresidenta Kamala Harris debido a sus políticas, y a que quiere que el expresidente Donald Trump pierda.

"Conocemos a Trump desde hace mucho tiempo, y tiene que irse", dijo Koukal, una jubilada de 72 años oriunda de Nueva York

Fuera de la casilla, Frank Spencer, de 77 años, reveló que votó por Trump tal como lo hizo en las dos elecciones anteriores, a pesar de estar registrado como demócrata. Dijo que cree que Trump podría "sacarnos del hoyo en el que estamos".

"Harris y Biden nos metieron en este lío", dijo Spencer, quien explicó que no suele votar por todos los candidatos de un solo partido pero que en esta ocasión se inclinaba por más republicanos. Cuando Trump estuvo en el poder, "no tuvimos guerras y, sin importar si la gente está de acuerdo con esto o no, siento que éramos más respetados en todo el mundo", puntualizó.

Harris y Trump visitarán el estado esta semana, coincidiendo con el inicio de las votaciones presenciales.

El inicio de la votación coincide con las visitas de los dos candidatos a la vicepresidencia —el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, y el senador por Ohio, el republicano JD Vance— quienes realizarán actos de campaña en Tucson el miércoles.