Votan formalmente por Chris Hipkins para gobierno de Nueva Zelanda

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Chris Hipkins será el próximo primer ministro de Nueva Zelanda luego de una votación formal que lo respaldó como el sucesor de Jacinda Ardern luego de su sorpresiva renuncia el jueves de esta semana. Los últimos compromisos de Ardern como primera ministra serán el martes, y Hipkins prestará juramento oficialmente el miércoles por la mañana.

Hipkins expuso su intención de centrarse principalmente en el costo de vida y los problemas que afectan a las familias de la nación, mencionó el periódico The New Zealand Herald. "Asumí este trabajo en un momento difícil para los neozelandeses", detalló Hipkins en su primer discurso después de la votación, prometiendo un enfoque centrado en cuestiones económicas. "Covid-19 y la pandemia global crearon una crisis de salud, y ahora ha creado una económica, y ahí es donde estará el enfoque de mi gobierno (...) El mundo se enfrenta a un nuevo desafío: una pandemia de inflación". Se comprometió a recortar el programa de política laborista, y dijo que inmediatamente comenzaría a "controlar algunos programas y proyectos que no son esenciales en este momento".

Mencionó que los servicios públicos se fortalecerían bajo su gobierno, citando la salud y la educación. "El acceso a esos elementos básicos debe extenderse a todos aquellos que se esfuerzan por mejorar". Dijo que se necesitaba más trabajo para involucrar a los jóvenes y abordar las causas del crimen.



"Una inspiración para mujeres y niñas de todo el mundo"

"El liderazgo de Jacinda ha sido una inspiración para mujeres y niñas de todo el mundo. Pero también ha sido un recordatorio de que tenemos un camino por recorrer cuando se trata de asegurar que las mujeres en el liderazgo reciban el mismo respeto que sus contrapartes masculinas", dijo Hipkins. "La forma en que Jacinda ha sido tratada, particularmente por algunos segmentos de nuestra sociedad, y son una pequeña minoría, ha sido absolutamente abominable.

"Nosotros, como hombres, tenemos la responsabilidad de hablar sobre eso", dijo. "A menudo dejamos que las mujeres digan 'esto no está bien y no me siento bien con eso', y muchas mujeres no se sienten cómodas hablando de esa manera. Así que creo que nosotros, como hombres, tenemos la responsabilidad de denunciarlo cuando lo vemos".

Nueva Zelanda también tomará juramento a su primera viceprimera ministra pasifika, con la ministra de desarrollo social Carmel Sepuloni, de ascendencia tongana, para asumir el cargo.