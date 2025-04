Wall Street: Pérdidas por críticas de Trump

NUEVA YORK (AP) — Wall Street cerró el lunes con pérdidas a medida que los inversionistas de todo el mundo mostraban un mayor escepticismo en torno a las inversiones en Estados Unidos debido a la guerra comercial del presidente Donald Trump y sus críticas a la Reserva Federal, lo cual está sacudiendo el orden tradicional .

El S&P 500 cerró con una pérdida del 2,4% en otra caída significativa. El indicador, en el que operan la gran mayoría de las cuentas de jubilación 401 (k) ahora se encuentra un 16% por debajo de su máximo histórico establecido hace dos meses.

El promedio industrial Dow Jones cedió 971 puntos, o un 2,5%, mientras que las pérdidas de Tesla y Nvidia ayudaron a lastrar al compuesto Nasdaq un 2,6%.

Quizás lo más preocupante fue el hecho de que los bonos del gobierno de Estados Unidos y el valor del dólar también se desplomaron junto con los precios de las acciones en todos los mercados estadounidenses. Se trata de un movimiento inusual porque, históricamente, los certificados del Tesoro y el dólar se han fortalecido durante episodios anteriores de inquietud. Pero esta vez, son las políticas de Washington las que provocan temores, posiblemente perjudicando su reputación como algunas de las inversiones más seguras del mundo .

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump continuó con su discurso de línea dura en materia comercial durante el fin de semana, incluso cuando economistas e inversores siguen afirmando que, de no revertirse, sus planes arancelarios podrían causar una recesión. Las conversaciones de la semana pasada entre Estados Unidos y Japón no se materializaron en un acuerdo que pueda reducir los aranceles y proteger a la economía, y se consideran como un "caso de prueba", según Thierry Wizman, estratega de Macquarie.

"La regla de oro de la negociación y el éxito: Quien tiene el oro hace las reglas", escribió Trump en letras mayúsculas en su red social Truth Social. También dijo que "los empresarios que critican los aranceles son malos en los negocios, pero realmente malos en política", también en mayúsculas.

Trump ha enfocado sus esfuerzos recientes en China, la segunda economía más grande del mundo, la cual ha intensificado su propia retórica. Beijing recomendó el lunes a otros países no hacer acuerdos comerciales con Estados Unidos "a expensas de los intereses de China" mientras Japón, Corea del Sur y otros intentan negociar.

"Si esto sucede, China nunca lo aceptará y tomará contramedidas de manera recíproca", dijo el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

También pesan sobre el mercado las críticas de Trump hacia el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El mandatario criticó nuevamente a Powell la semana pasada por no reducir más rápido las tasas de interés para dar mayor impulso a la economía.

La Fed se ha rehusado a reducir las tasas de interés demasiado rápido porque no quiere que la inflación se acelere nuevamente después de casi alcanzar su objetivo del 2% respecto al más de 9% de hace tres años.

Trump habló nuevamente el lunes sobre una desaceleración para la economía de Estados Unidos que podría producirse a menos que "el señor Demasiado Tarde, un gran perdedor, reduzca las tasas de interés, ahora".

Cualquier acción de Trump para despedir a Powell podría avivar los temores en los mercados financieros. Si bien a los inversores les encantan las tasas de interés más bajas, porque aumentan los precios de las acciones y otras inversiones, la mayor preocupación sería que una Fed menos independiente fuera menos efectiva para controlar la inflación a largo plazo. Una medida de este tipo debilitar aún más, o hasta aniquilar, la reputación de Estados Unidos como el lugar más seguro del mundo para guardar efectivo.

Toda la incertidumbre que golpea los pilares de los mercados financieros significa que algunos inversores afirman que se han visto obligados a replantearse los fundamentos de cómo invertir.

"Ya no podemos extrapolar las tendencias anteriores ni confiar en suposiciones a largo plazo para anclar carteras", dijeron estrategas del BlackRock Investment Institute en un informe. "La distinción entre asignación táctica y estratégica de activos es borrosa. En cambio, necesitamos reevaluar constantemente la trayectoria a largo plazo y ser dinámicos con la asignación de activos a medida que aprendemos más sobre el futuro estado del sistema global".

Eso, a su vez, podría conducir a los inversores fuera de Estados Unidos a mantener una mayor parte de su dinero en sus mercados locales, según los estrategas liderados por Jean Boivin.

En Wall Street, la caída en los precios de varias acciones tecnológicas lastró al mercado de cara a los más recientes reportes de ingresos, los cuales se tienen previstos para finales de la semana .

Tesla perdió 5,7%. Los precios de las acciones de la empresa de vehículos eléctricos han caído más de la mitad desde su máximo histórico de diciembre pasado, debido a las críticas de que su precio había subido demasiado y que el papel de Elon Musk al frente de los esfuerzos del gobierno federal para reducir el gasto está dañando la marca .

Nvidia cedió 4,5%, su tercera jornada consecutiva de pérdidas después de revelar que los límites de Estados Unidos a la exportación de chips a China podrían afectar sus resultados del primer trimestre en 5.500 millones de dólares.

El 92% de las acciones dentro del S&P 500 sufrieron pérdidas.

Entre los pocos ganadores estuvieron Discover Financial Services y Capital One Financial, los cuales subieron después de que el gobierno de Estados Unidos aprobó su propuesta de fusión. Discover ganó un 3,6%, mientras que Capital One sumó un 1,5%.

En total, el S&P 500 perdió 124,50 unidades hasta establecerse en 5.158,20. El promedio industrial Dow Jones retrocedió 971,82 enteros y cerró en 38.170,41, y el compuesto Nasdaq cayó 415,55 hasta ubicarse en 15.870,90.

El oro también subió, reforzando su reputación como una inversión refugio, a diferencia de algunas otras.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo cayeron una vez que los inversionistas tienen previsto que la Fed reduzca su tasa de interés referencial a corto plazo en los próximos meses para apoyar la economía.

Pero los rendimientos a largo plazo subieron ante las dudas sobre la posición de Estados Unidos en la economía global. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió a 4,40%, respecto al 4,34% de la sesión anterior y desde aproximadamente el 4% a principios de este mes . Es un movimiento significativo para el mercado de bonos.

El valor del dólar estadounidense, mientras tanto, cayó frente al euro, el yen japonés, el franco suizo y otras monedas.