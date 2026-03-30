WP: EU alista incursión a Irán

Redacción Internacional.- El Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, aunque el presidente Donald Trump aún analiza las opciones, reportó este domingo el Washington Post tras el despliegue de 3,500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra.

La posible operación terrestre no sería una "invasión a gran escala", sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario con base en fuentes anónimas familiarizadas con los planes, que se han discutido "durante semanas". Aún no está claro si el mandatario estadounidense aprobaría dicho plan.

La misión, que emplearía una mezcla de fuerzas de operaciones especiales y tropas convencionales para degradar las capacidades iraníes desde el terreno, podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio.

Irán responde: "La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico", advierte el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia.

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Además, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que "esperan la llegada terrestre" de los soldados, para poder "castigar a Estados Unidos y hacerle arrepentirse y que no vuelva a intentar atacar a Irán" y criticó la contradicción: "El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre".

Mientras, el Ejército israelí dice que se encuentra a solo "días" de completar la destrucción sistemática de la capacidad de producción de armas de Irán, pero seguirán atacando otros objetivos críticos, como el programa nuclear y los centros de mando.

Por segunda vez en una semana, las fuerzas israelí-estadounidenses bombardearon la Universidad Tecnológica de Isfahán, tras el ataque previo contra la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán. Y al menos seis personas murieron en ataques nocturnos contra el muelle de Bandarpol, cerca del estrecho de Ormuz.