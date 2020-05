"X Æ A-12": así se llama el hijo del magnate Elon Musk y la cantante Grimes

Elon Musk, CEO de las compañías Tesla y SpaceX, y Claire Elise Boucher, mejor conocida por su nombre artístico como Grimes, han tenido a su primer hijo, así lo reveló el magnate sudafricano en redes sociales. Sin embargo, el nombre del bebé ha causado mucha intriga y bromas entre los internautas pues el niño se llamaría X Æ A-12 Musk.

Elon Musk se encargó de compartir la noticia del nacimiento de su bebé al responderle a varios de sus seguidores. Primero contestó el mensaje de una usuaria: "la mamá y el bebé, todo bien", precisó.

Después, el físico y magnate, en respuesta a otra de sus seguidoras, subió una imagen en donde aparece cargando a su bebé, quien está bostezando. Pero eso no es todo, ya que Elon Musk comunicó el supuesto nombre del bebé de la intérprete de "Oblivion", el cual sería: X Æ A-12 Musk. Este es el primer hijo para la artista visual, productora y directora de 32 años, mientras que Musk ya tiene cinco: Damian, Griffin, Xavier, Saxon y Kai, fruto de su primer matrimonio con Justine Musk. El presunto nombre del recién nacido ha generado muchas bromas y memes en internet, al tener parecido más bien con el nombre de un robot y no de un niño, aunado al estilo futurista de Grimes y la especialización tecnológica de Musk.

Musk y la intérprete de "Genesis" hicieron su primera aparición pública en la gala Met de 2018, desde ese entonces han sido muy discretos y ambos han mantenido su relación en la más estricta intimidad, hasta el punto que cuando la artista canadiense anunció en Instagram su embarazo costó algo de tiempo para que fuera clara con la paternidad del magnate.

Fue el pasado mes de enero cuando Grimes compartió una imagen de su vientre en Instagram, tras ese confuso texto que se interpretó como el anuncio de su embarazo, la cantante canadiense habló en una entrevista para la revista Rolling Stone en la que expresó el amor hacía Elon y de la decisión de ser mamá. "Fue realmente profundo para mí cuando decidí que iba a hacerlo, pasar por el acto de, como, ya sabes, sexo sin protección. Simplemente he sacrificado mi poder en este momento. Me he rendido. He pasado toda mi vida evitando esa situación. Nunca he capitulado ante nada, así que fue solo un compromiso profundo. En realidad, amo a mi novio. Así que pensé, 'Estoy segura, lo sabes'", dijo en entrevista.