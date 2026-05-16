Xi Jinping analizará liberar a pastor

Hong Kong.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el viernes al presidente chino Xi Jinping la liberación de un destacado pastor detenido y del activista hongkonés encarcelado Jimmy Lai, y afirmó que Xi le dijo que consideraría el caso del pastor, pero que el de Lai es "difícil".

En declaraciones a reporteros Trump indicó que Xi le dijo que consideraría seriamente el caso de Ezra Jin Mingri, pastor de una iglesia clandestina detenido en China en octubre, en lo que observadores han calificado como una intensificación de la represión contra la libertad religiosa.

"Dijo que va a considerar muy seriamente lo del pastor", manifestó Trump.

El mandatario señaló que el caso de Lai, fundador del ahora desaparecido Apple Daily, de tendencia prodemocrática, y acusado de actividades anti-China, era mucho más complicado para el presidente chino. "Me dijo que ese sería un caso difícil", comentó.

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Las familias de Jin y de Lai agradecieron a Trump por haber planteado sus casos ante Xi.

La Iglesia Sion de Jin es una de las mayores iglesias clandestinas o domésticas, que no están registradas ante las autoridades chinas. Desafían las restricciones del gobierno chino que exigen a los creyentes rendir culto únicamente en congregaciones registradas.