YouTube cambia política; permite afirmaciones falsas sobre elecciones presidenciales pasadas de EE.UU.

YouTube anunció el viernes que dejará de eliminar contenidos en los que se diga falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos y otras anteriores estuvieron empañadas por "fraudes generalizados, errores o fallos".

Con el cambio, la plataforma de videos perteneciente a Google da marcha atrás a su decisión anunciada un mes después de los comicios de 2020 de que comenzaría a retirar los nuevos contenidos en los que se afirmara falsamente que hubo fraude generalizado o errores que cambiaron el resultado.

YouTube escribió en un blog que la actualización de su política era un intento de proteger la capacidad de "debatir abiertamente las ideas políticas, incluso las que sean controvertidas o se basen en hipótesis confutadas".

"En el actual entorno, encontramos que si bien eliminar este tipo de contenidos frena cierta desinformación, también podría tener la secuela imprevista de restringir el discurso político sin reducir considerablemente el riesgo de violencia u otros daños en el mundo real", agregó.

La política actualizada, que entra en vigor de inmediato, no impedirá que YouTube retire contenidos que intenten engañar a los votantes en los próximos comicios de 2024 ni en otras futuras contiendas electorales en Estados Unidos y el extranjero. La compañía dijo que sus demás disposiciones vigentes contra la desinformación electoral continúan sin cambios.

Esto podría ser difícil de aplicar, comentó John Wihbey, profesor asociado de la Universidad del Noreste que se dedica al estudio de las redes sociales y la desinformación.

"No hace falta ser un genio si estuviste en el lado de los que creen que los perjudicaron en 2020 para decir ´momento, sólo afirmemos que votar en general no vale la pena´. Y 2020 es nuestro ejemplo", dijo. "No sé cómo desenmarañar una narrativa que hace referencia tanto a errores pasados como a posibilidades futuras. El equipo moderador de contenidos, que intentará hacerlo, terminará atado de manos cuando intente averiguar dónde está esa línea exactamente".

YouTube y otras compañías de redes sociales han sido blanco de críticas en los últimos años por no hacer más para combatir la gran cantidad de desinformación e información falsa propalada en sus plataformas.

El grupo de vigilancia de medios Media Matters, de tendencia izquierdista, dijo que el cambio no fue una sorpresa, porque YouTube era una de las "últimas plataformas importantes de redes sociales" que mantenía tal política.

"YouTube y otras plataformas que relajaron antes sus políticas de desinformación electoral, como Facebook, han dejado claro que no es suficiente un intento de insurrección. Están preparando el escenario para que se repita", dijo la vicepresidenta de Media Matters, Julie Millican, en un comunicado.