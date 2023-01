Zelenski presiona por ayuda

Davos, Suiza.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su frustración el jueves en un acto celebrado al amparo del Foro Económico Mundial en Davos por no haber obtenido tanques suficientes de algunos países occidentales para ayudar a Kiev a defenderse de Rusia.

En su intervención en un desayuno con el senador estadounidense Chris Coons; el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y el exprimer ministro británico Boris Johnson, Zelenski lanzó una crítica velada a naciones como Alemania, Polonia y Estados Unidos -apoyos clave de su país- que, sin embargo, han dudado en enviar tanques.

Zelenski lamentó la “falta de armamento específico” y apuntó que para ganar la guerra “no podemos hacerlo solo con motivación y moral”.

“Y me gustaría dar las gracias de nuevo a nuestros socios por la ayuda”, dijo en el desayuno organizado por la Fundación Victor Pinchuk, a través de un intérprete. “Pero, al mismo tiempo, hay momentos en los que no deberíamos dudar o no deberíamos comparar cuando alguien dice: ‘Daré tanques si alguien más comparte también los suyos’”.

El mandatario señaló también que la defensa aérea era “nuestra debilidad” en vista de los ataques selectivos de Moscú, incluyendo los perpetrados con drones de fabricación iraní, y reiteró su pedido de artillería de largo alcance para disparar a las fuerzas del Kremlin en territorio ucraniano, no contra la propia Rusia.

Ucrania ha tratado de recibir tanques pesados, como el Abrams estadounidense o el Leopard 2 alemán, pero líderes occidentales han actuado con mucha cautela.

Gran Bretaña anunció la semana pasada que suministrará tanques Challenger 2 a Kiev, mientras que Polonia y República Checa han mandado T-72.