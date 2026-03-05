Zelenskyy confirma pausa en diálogo Rusia-Ucrania por conflicto en Irán

KIEV, Ucrania (AP) — Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio buscan la experiencia de Kiev para hacer frente a los drones Shahed de Irán, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Diversos países, entre ellos Estados Unidos, han recurrido a Ucrania para pedir ayuda en la defensa contra drones iraníes, comentó Zelenskyy el miércoles por la noche. Indicó que en los últimos días ha hablado con los mandatarios de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Jordania y Kuwait sobre una posible cooperación.

Rusia ha lanzado decenas de miles de Shahed contra Ucrania desde que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años, y llegó a lanzar un enjambre de más de 800 drones y señuelos en su mayor bombardeo nocturno. Irán ha respondido a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel lanzando el mismo tipo de drones contra países de Oriente Medio.

La asistencia ucraniana en la lucha contra drones iraníes, precisó, se brindará sólo si no debilita las propias defensas de Ucrania y si aporta mayor capacidad de presión a los esfuerzos diplomáticos de Kiev para detener la invasión rusa, según el líder ucraniano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ayudamos a defender de la guerra a quienes nos ayudan a nosotros, a Ucrania, a lograr un final justo de la guerra" con Rusia, afirmó Zelenskyy.

Ucrania ha puesto a prueba en combate sus defensas contra drones

Ucrania ha sido pionera en el desarrollo de "matadrones" de bajo costo que cuestan desde 1.000 dólares, reescribiendo el manual de reglas de la defensa aérea y haciendo que otros países tomen nota.

Los países europeos recibieron una llamada de atención el pasado septiembre sobre la evolución de la defensa antiaérea cuando Polonia desplegó activos militares de varios millones de dólares, incluidos cazas F-35 y F-16 y helicópteros Black Hawk, para responder a violaciones del espacio aéreo por drones baratos.

Los fabricantes ucranianos han desarrollado drones interceptores de bajo costo diseñados específicamente para cazar y destruir Shahed, y su industria de drones, en rápida expansión, tiene exceso de producción.

Zelenskyy anunció a principios de este año que Ucrania comenzaría a exportar los sistemas probados en combate.

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo antes de presidir el jueves una reunión de ministros de Exteriores de la UE y del Golfo por videoconferencia que las conversaciones analizarían cómo la experiencia de Ucrania puede ayudar a los países a hacer frente a los drones iraníes.

Guerra en Oriente Medio retrasa diálogo Rusia-Ucrania

La guerra con Irán, que ya va por su sexto día, ha desviado la atención internacional del mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y obligó a posponer una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos y prevista para esta semana, según Zelenskyy .

Gobiernos occidentales y analistas señalan que la guerra entre Rusia y Ucrania ha causado la muerte de cientos de miles de personas, y no hay indicios de que los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos desde hace un año vayan a detener los combates en el corto plazo.

"Ahora mismo, debido a la situación en torno a Irán, todavía no hay las señales necesarias para una reunión trilateral", Zelenskyy dijo. "Pero en cuanto la situación de seguridad y el contexto político general nos permitan reanudar ese trabajo diplomático trilateral, se hará".

Zelenskyy agradeció a Estados Unidos el regreso de 200 prisioneros de guerra ucranianos desde Rusia el jueves. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que recibió el mismo número de presos rusos de Ucrania y agradeció a Estados Unidos y a Emiratos Árabes Unidos por mediar.

Los canjes de reos han sido uno de los pocos resultados tangibles de las conversaciones. Vladímir Medinsky, un negociador ruso, dijo en redes sociales que un total de 500 prisioneros de cada lado serán intercambiados entre el jueves y el viernes.

Oleksandr Merezhko, jefe del comité parlamentario de asuntos exteriores de Ucrania, denunció que el presidente ruso Vladímir Putin intenta alargar las negociaciones para poder seguir adelante con la invasión rusa al tiempo que evita nuevas sanciones de Estados Unidos.

Instó al gobierno de Estados Unidos a ver la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra en Oriente Medio como conflictos relacionados.

"En realidad, Rusia e Irán son aliados cercanos que actúan de manera concertada: Irán suministra armas y Rusia ayuda a Irán a desarrollar su industria de defensa. Estos son conflictos interconectados", dijo Merezhko a The Associated Press.

El ejército de Ucrania ha hecho retroceder recientemente a las fuerzas rusas en algunos puntos a lo largo de la línea del frente, de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas), según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El centro de estudios con sede en Washington señaló esta semana que contraataques ucranianos localizados liberaron más territorio del que las fuerzas ucranianas perdieron en las dos últimas semanas de febrero, y estimó el terreno recuperado en unos 257 kilómetros cuadrados (100 millas cuadradas) desde el 1 de enero.