Zelenskyy pide apoyo a Ucrania en festival de Berlín

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió el jueves a artistas y cineastas que declaren inequívocamente su apoyo a su país en un discurso vía video en vivo en la inauguración de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín.

En una referencia al Muro de Berlín, que dividió la capital alemana de 1961 a 1989 en el oeste capitalista y el este comunista, Zelenskyy dijo que ahora Rusia, que atacó a Ucrania hace casi un año, está construyendo un nuevo muro figurativo en su país.

"Este es un muro entre la libertad y la esclavitud", dijo Zelenskyy, quien agregó que el mundo del arte no puede permanecer indiferente porque en medio del silencio "la voz del mal solo se vuelve más fuerte y más convincente".

Zelenskyy, quien fue comediante y actor, ocupa un lugar destacado en la película de Sean Penn sobre la guerra en Ucrania, "Superpower", que tendrá su estreno mundial en la Berlinale.

Antes de la ceremonia de apertura, la actriz estadounidense Anne Hathaway elogió al presidente ucraniano como un "héroe de nuestro tiempo" y agradeció al festival por invitarlo vía remota, informó la agencia de noticias alemana dpa.

La ministra de cultura de Alemania también destacó la importancia de la cultura en tiempos de guerra y crisis. "Quienquiera que haga películas y quien muestre películas en tiempos oscuros se resiste a la esclavitud", dijo Claudia Roth.

En la presente edición del festival, que durará hasta el 26 de febrero, competirán 18 películas por los premios Oso de Oro y Oso de Plata. Los ganadores serán elegidos por un jurado encabezado por la actriz, guionista y directora estadounidense Kristen Stewart.

El festival iniciaría con el estreno de "She Came to Me" de Rebecca Miller, protagonizada por Hathaway, Marisa Tomei y Peter Dinklage.