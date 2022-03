Coordinador de senadores priistas llama a la unidad en el PRI: "no debe vivir del pasado"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- A 93 años de su fundación, el PRI no puede ser un partido que viva del pasado, tiene que construir en el presente, pensando hacia el futuro, advirtió el coordinador de la bancada priista en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, al remarcar que un partido dividido es un partido derrotado.

"Si queremos un partido ganador, hay que estar unidos, remar parejo y dialogar para superar las diferencias. Eso lo sabe hacer el PRI", apuntó.

En declaraciones a este diario, el exsecretario de Gobernación sostuvo que el momento político que vive el país exige que el PRI sea el partido de las soluciones y de la gobernabilidad.

"Estamos llamados a ser punto de encuentro, frente a las diferencias; y factor de concordia y gobernabilidad, frente a la polarización", subrayó.

Señaló que no se trata de pensar solo en ganar elecciones, sino en un proyecto que le ofrezca a las y los mexicanos un nuevo horizonte de país, y eso solo se logra con unidad, trabajo y legitimidad.

Osorio Chong puntualizó que si el tricolor quiere avivar a la militancia y convencer a la gente, "hay que escucharla y caminar con ella. El partido, como el país, se construye a pie de tierra y de la mano con la gente.

"No podemos esperar su confianza de la gente, si la excluimos. Y no podemos pedirle lealtad a la militancia, si como funcionario o dirigente, no se es leal a los principios", mencionó el legislador.

Además, advirtió que el partido no es una plataforma para alcanzar cargos, sino para servir al país.

"Si queremos legitimidad, tenemos que ser congruentes con nuestros principios y consecuentes con lo que la ciudadanía espera de nosotros", dijo.

También expresó que el Revolucionario Institucional es un partido que debe sentirse orgulloso de lo que ha hecho a lo largo de 93 años de historia.

"Somos un partido que supo procesar y dirimir los conflictos de la posrevolución, generar estabilidad y desarrollo en el país. Hoy, el PRI tiene que recordar su vocación de servicio y su visión de Estado.

"Esa vocación fue la que construyó instituciones fundamentales para el desarrollo del país, y esa visión de Estado, la que abrió camino a la transición democrática", enfatizó.

El senador por Hidalgo resaltó que hoy, la ciudadanía quiere un PRI que no dude en señalar errores, en frenar e impedir retrocesos y defender su legado, "que es el legado de México".

"Ese es el espíritu con el que tenemos que construir, desde hoy, el PRI del futuro. Y un partido que sea la alternativa capaz, responsable y confiable que México necesita", finalizó.