102 personas fueron víctimas de secuestro en noviembre: ONG

Las víctimas de secuestro en el país se incrementaron 11% en noviembre pasado, que registró 102 contra las 92 de octubre reportó este martes la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

En videoconferencia, la activista afirmó que de enero a noviembre de este año suman un total de 992 plagios en las 32 entidades, con septiembre a la cabeza en víctimas con162; marzo, 154; julio, 124; enero, 123; junio, 118; mayo, 115.

En el acumulado de la presente administración, Miranda de Wallace señaló que se han abierto 4 mil 139 carpetas de investigación por secuestro, con 5 mil 428 víctimas y 4 mil 776 personas detenidas por este delito de alto impacto, en los primeros tres años de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La activista consideró que el principal problema de la presente administración, es que no cuenta con una estrategia en materia de seguridad: "hay mucha teoría, mucha ideología pero no hay estrategia".

Indicó que una verdadera estrategia tendría que estar provista de recursos económicos, de materiales humanos y no se está viendo eso.

"Vemos que para todo se está usando la Guardia, que es importante indudablemente que la Guardia Nacional participe, no estamos en contra de que participe la Guardia Nacional.

Lo que estamos en contra, en Alto al Secuestro, es el abandono total en el que se tiene a los policías municipales y muchas veces a los estatales, porque no se están desarrollando de capacidades de investigación, estamos viendo constantemente tanta impunidad".

Según Miranda de Wallace, Quintana Roo, Zacatecas, Baja California Sur, Colima e Hidalgo ocupan los primeros lugares en casos de secuestro por cada 100 mil habitantes.

En tanto que en números absolutos: Veracruz, 808; Estado de México, 694; Ciudad de México, 323; Puebla, 175; Morelos, 168.