18 congresos aprueban reforma al PJF; "ya es legal" celebra AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en 18 congresos estatales ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, con lo que ya es constitucional.

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador anunció que el próximo 15 de septiembre, Día de la Independencia, podría publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial, esto tras la aprobación de la reforma en 18, de los 32 congresos estatales

En el Salón Tesorería se proyectó una imagen con el listado de las 18 entidades cuyos congresos ya han aprobado la reforma judicial: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.

"En todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales. Una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores con mayoría calificada, más la mitad más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17 ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo", dijo.

"Ya aprobados 18; o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy y mañana van a haber otros", dijo.

"¿Cuándo la publicaría?", se le preguntó.

"Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, esa es la democracia; no las élites, no la llamada clase política, no las oligarquía", contestó.

"Ramplón" y "superficial", discurso de la dictadura: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "ramplón" y "muy superficial" el señalar que con la reforma al Poder Judicial se constituye una "dictadura" en México.

"Es realmente muy ramplón, muy superficial el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura en México. Eso no es serio y no lo dice cualquier ciudadano", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 12 de septiembre en Palacio Nacional.

El presidente adjudicó ese argumento al historiador Enrique Krauze y al escritor Héctor Aguilar Camín, "porque la gente suele tener un instinto certero y el pueblo es sabio".

Play Video

Criticó que el historiador Krauze señaló que se iba a terminar la República en México, después de 200 años y se instauraría una monarquía, pero luego le dio pena y corrigió.

"Se sumó a lo de Héctor, dictadura, porque si fuese monarquía estaríamos por coronar a Claudia Carlota, reina de México, y si es una dictadura, pues es darle el poder formal y real a Claudia Porfiria, o sea, si es una dictadura", repitió.

Acusó que Krauze y Aguilar Camín son fiasco hasta en lo intelectual: "No cabe duda que cuando la gente se entrega por entero a la mentira pierde la imaginación y pierde todo".