2 mil niños cruzaron la frontera tras ser expulsados a México: CBS

Desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo, las autoridades fronterizas se han encontrado con más de dos mil 100 niños migrantes no acompañados que buscan asilo en Estados Unidos, según datos del gobierno obtenidos por CBS News.

El medio detalla que entre el 20 de enero y el 5 de abril, los agentes de la Patrulla Fronteriza se encontraron con al menos dos mil 121 niños migrantes no acompañados que habían sido previamente expulsados bajo la ley de salud pública conocida como Título 42 cuando intentaron cruzar con sus familias.

La administración del expresidente Donald Trump comenzó a depender del Título 42 durante la pandemia de Covid-19 para expulsar a los indocumentados. Y el uso continuo de la medida ha permitido a la administración Biden rechazar a decenas de miles de migrantes más, lo que ralentiza el cumplimiento de la promesa de campaña de Biden de restaurar el asilo en Estados Unidos, indica CBS.

El medio recuerda que durante una llamada con reporteros el domingo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció que su departamento ha estado rastreando estos casos.

Un número récord de niños migrantes no acompañados ingresaron a la custodia de Estados Unidos a lo largo de la frontera sur en marzo, con una alta concentración de niños que pasaban por el Valle del Río Grande. Desde febrero, los funcionarios estadounidenses en el sur de Texas se han encontrado con 715 niños no acompañados que fueron previamente expulsados con sus familias a México bajo el Título 42, dijo Brian Hastings, jefe de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande a los periodistas durante un recorrido por las instalaciones de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Donna, Texas, el jueves.

"El título 42 todavía está en su lugar", dijo un alto funcionario de la administración a los periodistas durante una sesión informativa el jueves. "Como saben, hay una excepción para los niños no acompañados. Y realmente nos hemos concentrado en asegurarnos de que podamos procesar a esos niños de una manera segura y ordenada".