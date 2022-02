2021, letal para migrantes

Bruselas, Bélgica.- El cruce de la frontera con Estados Unidos nunca fue tan mortífero para las personas indocumentadas como en el segundo año de la pandemia de coronavirus.

El balance preliminar del Proyecto de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), muestra que al menos 681 personas perdieron la vida intentando cruzar de manera irregular la frontera norte de México. La cifra representa la mayor registrada desde que los expertos en Berlín comenzaron a recaudar datos sobre muertes en las principales rutas migratorias, en 2014.

Tan sólo el condado de Imperial en California, colindante con Mexicali, BC, reportó en solitario por lo menos 40 decesos.

De acuerdo con el centro de análisis de datos globales en materia migratoria, en 2021 aumentaron los casos fatales en 45% con relación al primer año de la pandemia (476), y 32% con respecto al pico registrado en 2019 (524), año en que se recrudecieron las políticas antimigratorias del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

"Nunca antes habíamos documentado tantas muertes en la frontera entre México y Estados Unidos como el año pasado, lo que demuestra que las personas necesitan de manera desesperada vías migratorias seguras y regulares", dice Julia Black, coordinadora del proyecto.

Respecto a la nacionalidad, no se sabe el origen de 370 personas. De los que se conoce, la mayoría son mexicanos, concretamente 151, seguido por guatemaltecos, con 72 casos; hondureños, 34; ecuatorianos, 17, y salvadoreños, 16. Sólo un caso que no corresponde es de Latinoamérica, el de una persona con pasaporte senegalés. Para este 2022 las perspectivas no son alentadoras: los primeros datos recaudados por el organismo mantienen la alerta en rojo.