22 estados podrían llegar a los 45 grados, incluyendo algunas zonas de SLP

Por los efectos de la tercera ola de calor, se espera que este martes 13 de junio sea extremadamente caluroso para varios estados del país.

De acuerdo con información de Conagua, se esperan temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras que otros 20 estados presentarán temperaturas de 40 a 45 grados.

1. Baja California

2. Campeche

3. Chiapas

4. El noreste de Chihuahua

5. Coahuila

6. Colima

7. El occidente de Durango

8. Guerrero

9. Hidalgo

10. Jalisco

11. Michoacán

12. Morelos

13. Nayarit

14. Oaxaca

15. San Luis Potosí

16. Sinaloa

17. Sonora

18. Tabasco

19. Veracruz

20. Yucatán.

Asimismo, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Aguascalientes, Baja California Sur, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, de 30 a 35 grados Celsius en la Ciudad de México y Tlaxcala.

Debido a las altas temperaturas pronosticadas, se recomienda a la población evitar exponerse a la radiación solar por tiempos prolongados, hidratarse adecuadamente, poner especial atención en enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de Protección Civil.

---¿Dónde lloverá este martes 12 de junio?

Se pronostican lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros [mm]), con descargas eléctricas y granizo en localidades de Chiapas, Durango y Oaxaca; intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Coahuila, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Campeche, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Tabasco.

---¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Para el Valle de México se prevé cielo despejado y ambiente templado con bruma durante la mañana, nubosidad dispersa con ambiente de cálido a caluroso por la tarde y viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 44 km/h.

Para la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 16 a 18 grados Celsius y máxima de 31 a 33 grados Celsius; para Toluca, Estado de México, se espera una mínima de 7 a 9 grados Celsius y máxima de 26 a 28 grados Celsius.

---¿Qué es una onda u ola de calor?

La onda u ola de calor es un periodo de temperatura excesiva, casi siempre combinada con humedad, que se mantiene durante varios días consecutivos.

Es más frecuente en las ciudades por la deforestación y la contaminación.

Este fenómeno se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre el noroeste, norte, noreste y occidente de la República Mexicana.

¿Cómo protegerse cuando hay una ola de calor?

-Evita asolearse entre las 11:00 y las 16:00 horas

-Viste ropa suelta de colores claros y manga larga

-No realices actividades intensas bajo el sol

-Toma agua simple aunque no tengas sed

-Come alimentos frescos, frutas y verduras

-permanece en la sombra y en lugares frescos

-Usa protector solar (Mínimo F15)

-Isa lentes de sol, gorra o sombrero

-Evita consumir bebidas alcohólicas

-No permanezcas dentro de un auto con ventanas cerradas, temperatura puede alcanzar los 50 grados.