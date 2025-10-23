23 de Octubre: Día del Médico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este 23 de octubre se conmemora a uno de los profesionistas más importantes del mundo, de quien muchas veces depende la vida de una persona y quien la orienta hacia una vida más saludable: el Día del Médico.

De acuerdo con el Gobierno de México, este día coincide con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, actual Facultad de Medicina de la UNAM, establecido por Valentín Gómez Farías.

Los médicos tienen un papel importante en la evolución y compromiso con la medicina, ya que implementan nuevas mejoras en las curas de algunas enfermedades, aportando nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos más eficaces y mejores formas de prevención.

Las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp en el Día del Médico según la IA

De acuerdo con el programa de inteligencia artificial de Google Gemini, nos da algunas de las mejores frases e imágenes para celebrar este Día del Médico.

"La medicina es la ciencia que sana, pero el arte de la sanación está en el corazón del médico. ¡Feliz Día del Médico a todos los que ejercen con vocación!"

"Gracias por su dedicación incondicional, por las horas sin dormir y por ser la primera línea de esperanza. ¡Hoy celebramos a nuestros héroes de bata blanca!"

"En un mundo lleno de desafíos, ustedes son la prueba viviente de que la compasión y la ciencia salvan vidas. ¡Feliz Día del Médico! "

"Celebrando a quienes dedican su vida a cuidar la nuestra. Que su esfuerzo y compromiso sean siempre reconocidos. ¡Feliz Día!"

"Su trabajo no es solo curar enfermedades, sino infundir esperanza y fe. ¡Gracias por la calidez humana en cada consulta! ¡Feliz Día del Médico! "