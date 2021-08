"7 de cada 10 niños quieren regresar a clases presenciales", informa la 4T

De acuerdo con la Consulta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siete de cada diez niños respondieron que si quieren regresar a clases presenciales.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez mostró los resultados de la consulta aplicada en todo el país vía cuestionario electrónico, en más de 37 mil niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, y menores de cinco años por medio de dibujos.

"¿Quieres regresar a la escuela?, esa era la pregunta y siete de cada 10 dijeron si quiero, dos de cada 10 dijeron que no y uno de cada diez dijeron que no sabe o estaba indeciso. Por nivel educativo, los niños de primaria son los que más quieren regresar, luego en menor proporción los adolescentes de educación media superior. Las mujeres prefieren más, ligeramente, regresar a la escuela".

La ombudsman capitalina destacó que al preguntar qué era lo que les preocupaba del regreso a las escuelas, el 50% de los menores consultados dijeron que las personas que estén en la escuela no usen cubre bocas.

"El 28% que vuelvan a cerrar la escuela y en esa misma proporción que ellos o cualquier persona se enferme y un 18% el no poder abrazar a amigas y amigos".

Pero al preguntar que les hace feliz regresar a la escuela, el 48% dijo que estar con sus amigas y amigos, el 37% entender mejor lo que se les enseña, el 26% que le den clases sus maestras y maestros, y el 22% lo que les hace feliz es salir de casa".

Ramírez recordó que han pasado 18 meses de confinamiento y "si a los adultos nos pesa, imagínese que para un niño o niña de 18 años es un 20% de su vida, eso es lo que han pasado en el encierro, esperando el retorno a las escuelas".