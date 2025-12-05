logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

800 mil personas en México sin pensión de discapacidad

Ariadna Montiel destaca la falta de apoyo a personas con discapacidad en México.

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 12:54 p.m.
A
800 mil personas en México sin pensión de discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que debido a que ocho estados –Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, y Querétaro- no se han sumado al Programa de Pensión para Personas con Discapacidad, cerca de 800 mil personas en esta condición no reciben este apoyo económico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria aseguró que la dependencia siempre estará en diálogo con los estados donde no se han sumado a esta pensión para que lo hagan.

Destacó que recientemente el gobierno de Durango, el cual es gobernador por Esteban Villegas (PRI), planteó a la secretaría, si bien no sumarse, sí avanzar en una parte de esta pensión.

"Hemos venido hablando con los gobiernos de los estados y recientemente estuvo Durango con nosotros planteando si no la universalidad, avanzar en una parte de la pensión. Siempre estaremos en el diálogo con los estados para que esto suceda (...) Nos ayudaría mucho que todos los estados se sumaran porque podríamos tener la información total del origen de la discapacidad, de los tipos de discapacidades más prevalentes", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"¿Ustedes saben cuántas personas con discapacidad en estos estados son las que están no recibiendo este este apoyo?", se le preguntó.

"Estamos hablando de cerca de 800 mil personas", respondió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

800 mil personas en México sin pensión de discapacidad
800 mil personas en México sin pensión de discapacidad

800 mil personas en México sin pensión de discapacidad

SLP

El Universal

Ariadna Montiel destaca la falta de apoyo a personas con discapacidad en México.

Rosa Icela Rodríguez presenta encuesta de aprobación en defensa de Sheinbaum
Rosa Icela Rodríguez presenta encuesta de aprobación en defensa de Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez presenta encuesta de aprobación en defensa de Sheinbaum

SLP

El Universal

Sheinbaum acusó ataques en video de invitación a celebración de '7 años de la transformación'

Frente frío 18 provoca lluvias y bajas temperaturas en México
Frente frío 18 provoca lluvias y bajas temperaturas en México

Frente frío 18 provoca lluvias y bajas temperaturas en México

SLP

El Universal

El frente frío 18 se estaciona en México generando lluvias y descenso de temperatura

Entérate | La agenda de Sheinbaum en su visita a Washington
Entérate | La agenda de Sheinbaum en su visita a Washington

Entérate | La agenda de Sheinbaum en su visita a Washington

SLP

El Universal