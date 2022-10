A 54 años de Tlatelolco, se tiene un gobierno que no masacra: Batres

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al encabezar la conmemoración del 54 Aniversario de la Masacre de Tlatelolco, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, aseguró que hoy se tiene un gobierno local y federal que no reprimen, no desaparecen personas, no hacen guerras, no masacran. "El cambio más importante después de 50 años es el surgimiento de un gobierno que no va a reprimir, no va a masacrar, no va a desaparecer a nadie y no va a declarar ninguna guerra. Este es un gobierno de libertades".



Martí Batres señaló que en la Ciudad de México y el Gobierno de la República que no usa la fuerza pública para masacrar por lo que es el mejor homenaje que se puede hacer a los estudiantes heroicos de 1968.

Durante el homenaje también estuvo presente el presidente del Poder Judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez; el senador de la República, César Cravioto Romero; así como los exlíderes del Movimiento Estudiantil de 1968.