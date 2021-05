"A cuidarse", pide SEP a maestros ante regreso a aulas

Al recorrer centros de vacunación contra el Covid-19 para docentes en el Estado de México, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, afirmó que hoy los alumnos, así como los padres de familia, valoran más a los maestros por el esfuerzo que realizan para continuar con los aprendizajes a pesar de la pandemia de Covid-19.

Al dirigir un mensaje durante la jornada de vacunación, pidió a las maestras y maestros cuidar su salud, porque viene la etapa del regreso a clases.

"Los que somos maestros sabemos cómo hacerlo y, además, ya estamos muy interesados en ver a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, así es que a cuidarse", recomendó.

En el punto de vacunación instalado en el Centro Escolar Nezahualcóyotl, en Texcoco, la secretaria de Educación Pública también reconoció la labor de los integrantes del sector Salud y de las fuerzas de seguridad, quienes, dijo, son también unos héroes porque sin su ayuda no se podría lograr la vacunación.

Ante decenas de personas del sector educativo que realizaron el proceso de vacunación, la titular de la SEP también destacó el trabajo de los tres órdenes de gobierno, ya que, de manera coordinada, han actuado y entregado lo que se requiere para este proceso.

"Gracias al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, por el apoyo que nos han dado para esta aplicación de la vacuna", expuso Gómez Álvarez.

Durante su visita al centro de vacunación instalado en la Preparatoria 7, la funcionaria federal comentó que el trabajo de los profesores en esta pandemia ha sido vital, porque han puesto mucho para sacar adelante las clases, desde impartir las materias por perifoneo, por WhatsApp, hasta acudir a las casas de las alumnas y alumnos.

"Me he encontrado con mucha creatividad de los maestros que han hecho sus propias fichas, sus materiales, se disfrazan, hacen de todo, y eso hay que reconocerlo", añadió.