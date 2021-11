A destiempo y desenfrenada, la carrera por la sucesión presidencial: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reconoció e insistió en que el proceso de sucesión presidencial "está muy a destiempo" y "desenfrenado" por lo que lo más correcto es esperar los tiempos, en septiembre del 2023, cuando se emita la convocatoria correspondiente para quienes aspiren a ser candidatos en el 2024.

En entrevista al término de la comparecencia de la titular de la SEP, Delfina Gómez, también coincidió con lo dicho por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que existe una buen relación entre ellos y con Marcelo Ebrard y que al margen de quien sea el candidato lo importante es profundizar el proceso de transformación del país.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si podría ser candidato por otro partido en el 2024, apuntó: "Va ser por Morena, se los aseguro. Es por Morena o es con Morena".

Sobre la sucesión adelantada, Monreal comentó en lo personal "yo no ando distraído, porque estoy aquí. No intento quitarle o robarle espacios a mi trabajo y no me voy a distraer. El partido seguramente fijará pronto las reglas".

Reconoció que el proceso de sucesión presidencial "está muy a destiempo" y recordó que hace unos días escribió un artículo sobre la "desenfrenada sucesión y lo más correcto es esperar a que la convocatoria surja que será hacia septiembre de 2023, en dos años".

Insistió en que es una sucesión adelantada y apuntó que el que se meta a promocionarse en este momento está apresurado.

Respecto a lo dicho la víspera por Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no se necesitan pactos entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, dijio que coincide con la Jefa de Gobierno, "nosotros tenemos una buena relación de respeto, de camaradería, una relación bien intencionada".

"Lo que queremos y pretendemos es que continué el proceso de transformación de la vida democrática del país, que continué el proceso de transición política que está inacabada y que continué esta profunda transformación que está viviendo México en su cambio de régimen", indicó en la sede del Senado.

Monreal, dijo que hay una relación de respeto tanto con Marcelo Ebrard, con Claudia Sheinbaum y queremos lo mejor para el país. "En ese sentido no perseguimos ninguna ambición personal o incluso vulgar. Todos queremos que México se conduzca por el sendero del progreso y que avance su clima de libertades, democracia y progreso".

"Tiene razón la Jefa de Gobierno, entre nosotros hay amistad, respeto e identificación de ideales. Hay identidad", agregó.

Cuestionado sobre lo dicho por Sheinbaum de que no importa quien quede de candidato, se debe dar continuidad a la 4T, respondió que es un propósito clave el que todos estemos juntos para profundizar este proceso que en el 2018 inició.